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CES驚見真實版「變形金剛」　可透過語音控制變形

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▲▼Robosen T9。（圖／取自Robosen官網）

▲Robosen T9。（圖／取自Robosen官網）

 記者王曉敏／綜合報導

在電影《變形金剛》中，博派領袖柯博文可從Peterbilt 379卡車變形成帥氣度破表的機器人，激起了無數人購入其周邊玩具、公仔，但它們大多都僅能「手動」變形。不過稍早在CES展上，一台能透過語音命令「自動」變形的機器人吸引了許多人的注意。

由中國大陸高科技企業Robosen開發的T9（星際特工），是一款非官方的變形金剛玩具，用戶可對其發出「Transform」口語命令，使其從原先的汽車外型轉變為機器人。

T9的功能也不僅如此，這款重量僅有1.4公斤的小機器人搭載了22個自由關節，支援數萬種動作、音符的自由編程，可以行走、行駛、擺姿勢、跳舞，甚至還能做伏地挺身。用戶可在平板電腦或手機上的遙控按鈕對其進行控制，也可使用各種不同的編程介面來為T9設計新姿勢，包括其他機器人初學者經常使用、專為孩子所設計的程式設計語言學習平台Scratch等。

事實上，該公司2018年就曾展示過一款外型與柯博文極度相似的變型機器人（下方影片），在網路上引起轟動，不過可能由於版權等問題才更改設計至現在T9的樣貌。據《The Verge》報導，Robosen T9外型塑膠感很重，並無配備鏡頭之類可執行「間諜任務」的功能，而在「汽車」外型下無法像一般遙控器車那樣行駛。

此外，Robosen T9售價高昂，該機器人在亞馬遜上要價499美元（約新台幣1.5萬元），但就目前來說，以近500美元的價格購入一款玩具似乎也沒那麼不可能。畢竟，樂高推出的星際大戰終極收藏家系列「千年鷹號」（Millennium Falcon）售價高達800美元，而大陸無人機公司大疆（DJI）RoboMaster機甲大師S1同樣要價500美元。

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