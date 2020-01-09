　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

相機變不見！OnePlus概念機Concept One變色玻璃吸睛

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OnePlus Concept One。（圖／翻攝自Twitter／McLaren）

▲Concept One是由OnePlus與跑車製造商麥拉倫合作製造。（圖／翻攝自Twitter／McLaren）

記者王曉敏／綜合報導

OnePlus在美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）上發布了旗下首款概念手機Concept One，該機款為OnePlus與跑車製造商麥拉倫合作製造的產品。外型與一般正常的智慧型手機無異，但該機款特別之處在於背部採用了應用於飛機、跑車等的變色玻璃技術，在相機閒置時能將後置鏡頭隱藏起來。

OnePlus Concept One的外觀與OnePlus 7T Pro類似，配備彈出式的前鏡頭，螢幕面沒有瀏海（notch）。其背部設計的靈感來源為麥拉倫（McLaren）720S Spider跑車，採用橙色縫製皮革及鋁合金框架，中間OnePlus logo上方則是一組垂直排列的三鏡頭模組。

而該機款最大的特色在於，巧妙地利用電致變色（Electrochromic）玻璃技術，將後置鏡頭隱藏起來。當電流施加到玻璃上時，玻璃會迅速從不透明變為透明，一旦啟動相機，玻璃會在0.7秒內變得透明，減少對相機拍攝時的影響。這種特殊的玻璃目前較常應用於一些豪華車款的天窗及飛機窗戶等。

據科技網站《Gizmochina》報導，這項技術的另一個好處在於，除了透明與不透明，也能變成半透明，在這種狀況下，該玻璃可最為一款中性密度的濾鏡，協助用戶在非常明亮的環境下拍攝更好的照片。

OnePlus宣稱，Concept One使用有史以來最先進的電致變色材料。它由兩個0.1mm的玻璃面板組成，其間是有機材料，總厚度僅有0.35mm，耗能幾乎可忽略不計。

如今各家都開始推出多鏡頭手機，旗艦機款甚至可配置到4鏡頭、5鏡頭，智慧型手機背面太多鏡頭對消費者的吸引力也愈來愈低。有了OnePlus應用於Concept One上的技術，再多鏡頭都可隱藏起來，不再影響手機的外部設計。

OnePlus創辦人兼執行長劉作虎表示，這款概念手機是對未來智慧型手機的一次重大嘗試。「OnePlus發起這項計劃的目的是將『無負擔』的用戶體驗提升到一個新的水準。隱藏鏡頭是鏡頭設計的一種全新的形式，它能讓用戶免因當前的鏡頭配置而妥協。」

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

ET快訊
韓國瑜凱道造勢再突破！　主辦單位喊50萬人
韓國瑜凱道造勢不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升
驚悚影片曝！彰化男「小跑步過馬路」遭輾斃…兒目睹崩潰抱屍
即／凱道挺韓「紅十字星星海」超壯觀！主辦單位宣布衝破30萬人
獨／Keanna流產　謝和弦21字回應了！
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

相機變不見！OnePlus概念機Concept One變色玻璃吸睛

音樂劇也要數位化　《台灣有個好萊塢》用MBP、iPad Pro打造舞台聲光效果

迎接5G時代新挑戰　Palo Alto Networks預測2020年資安5大趨勢

CES驚見真實版「變形金剛」　可透過語音控制變形

電信公告春節營業時間　台灣大全台門市不打烊

果粉狂砸錢！App Store元旦營收破百億　創單日新高

App狂跳出討讚通知很煩嗎？　一招教你不再收到擾人訊息

美軍耐用抗摔認證！三星Galaxy XCover Pro將推出　可換電池設計

OnePlus將推「優化充電」功能！　解決手機充電過度問題

Apple再度舉辦Shot On iPhone挑戰　這次用夜間模式決勝負

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

相機變不見！OnePlus概念機Concept One變色玻璃吸睛

音樂劇也要數位化　《台灣有個好萊塢》用MBP、iPad Pro打造舞台聲光效果

迎接5G時代新挑戰　Palo Alto Networks預測2020年資安5大趨勢

CES驚見真實版「變形金剛」　可透過語音控制變形

電信公告春節營業時間　台灣大全台門市不打烊

果粉狂砸錢！App Store元旦營收破百億　創單日新高

App狂跳出討讚通知很煩嗎？　一招教你不再收到擾人訊息

美軍耐用抗摔認證！三星Galaxy XCover Pro將推出　可換電池設計

OnePlus將推「優化充電」功能！　解決手機充電過度問題

Apple再度舉辦Shot On iPhone挑戰　這次用夜間模式決勝負

韓國瑜號召百萬鐵粉「夜襲」凱道！人潮延伸塞爆台大醫院站...現場喊30萬人

小優狂讚「阿達是完美男人」　曝他私下暖舉：另一半想找這種人！

比拚經濟！補教名師公開「台灣20年薪資變化」　小英成績大勝國民黨

JHBL／溪湖險勝光榮擒B組第1　4連勝進8強

韓國瑜凱道造勢再突破！　主辦單位喊50萬人

亞股大反攻！日韓港股都收復昨日跌幅...漲幅逾1.6%　陸股也漲近1%　

SBL／台銀應援出奇招　正妹啦啦隊上半季每場報到

吳伯雄萬人凱道開金口：這場面讓我忍不住想唱「月亮代表我的心」！

焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭了整夜」求投韓　2兒子已讀不回

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡英文：維護主權「 維護個鬼啊！」

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

3C家電熱門新聞

YouTuber實測Mac Pro玩遊戲　結果令人失望

蒸烤爐大勢輾壓網友狂推cp值超高

德誼數位也推iPhone電池優惠

Mac Pro在台開賣！頂規要價近175萬

Apple再度舉辦Shot On iPhone挑戰

App狂跳出討讚通知很煩嗎？　一招教你不再收到擾人訊息

澳洲研發「鋰硫電池」　手機充電用5天！

美軍耐用抗摔認證！三星Galaxy XCover Pro將推出　可換電池設計

iPhone換電池優惠再一發

OnePlus將推「優化充電」功能！

果粉狂砸錢！App Store元旦營收破百億

Chrome 80將推「更安靜模式」　可避免廣告通知訊息干擾

Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

Nokia真旗艦、5G迎戰iPhone

更多熱門

相關新聞

先探／CES五大熱門一看就懂

先探／CES五大熱門一看就懂

以5G為主軸貫穿連接起AI、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療與電競等應用，包括三星電子、Sony、高通、英特爾、AMD、Nvidia、賓士、豐田、Bosch等。科技與汽車大廠紛紛展示自家最新技術與產品，國內相關廠商如聯發科、微星、訊連、啟碁、中磊等廠商也參與盛會

CES驚見真實版「變形金剛」　可透過語音控制變形

CES驚見真實版「變形金剛」　可透過語音控制變形

OnePlus將推「優化充電」功能！

OnePlus將推「優化充電」功能！

群聯CES展QLC儲存方案

群聯CES展QLC儲存方案

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片

關鍵字：

OnePlusConcept OneMcLarenElectrochromicCES

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面