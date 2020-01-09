相機變不見！OnePlus概念機Concept One變色玻璃吸睛

▲Concept One是由OnePlus與跑車製造商麥拉倫合作製造。（圖／翻攝自Twitter／McLaren）

記者王曉敏／綜合報導

OnePlus在美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）上發布了旗下首款概念手機Concept One，該機款為OnePlus與跑車製造商麥拉倫合作製造的產品。外型與一般正常的智慧型手機無異，但該機款特別之處在於背部採用了應用於飛機、跑車等的變色玻璃技術，在相機閒置時能將後置鏡頭隱藏起來。

OnePlus Concept One的外觀與OnePlus 7T Pro類似，配備彈出式的前鏡頭，螢幕面沒有瀏海（notch）。其背部設計的靈感來源為麥拉倫（McLaren）720S Spider跑車，採用橙色縫製皮革及鋁合金框架，中間OnePlus logo上方則是一組垂直排列的三鏡頭模組。

而該機款最大的特色在於，巧妙地利用電致變色（Electrochromic）玻璃技術，將後置鏡頭隱藏起來。當電流施加到玻璃上時，玻璃會迅速從不透明變為透明，一旦啟動相機，玻璃會在0.7秒內變得透明，減少對相機拍攝時的影響。這種特殊的玻璃目前較常應用於一些豪華車款的天窗及飛機窗戶等。

據科技網站《Gizmochina》報導，這項技術的另一個好處在於，除了透明與不透明，也能變成半透明，在這種狀況下，該玻璃可最為一款中性密度的濾鏡，協助用戶在非常明亮的環境下拍攝更好的照片。

OnePlus宣稱，Concept One使用有史以來最先進的電致變色材料。它由兩個0.1mm的玻璃面板組成，其間是有機材料，總厚度僅有0.35mm，耗能幾乎可忽略不計。

如今各家都開始推出多鏡頭手機，旗艦機款甚至可配置到4鏡頭、5鏡頭，智慧型手機背面太多鏡頭對消費者的吸引力也愈來愈低。有了OnePlus應用於Concept One上的技術，再多鏡頭都可隱藏起來，不再影響手機的外部設計。

OnePlus創辦人兼執行長劉作虎表示，這款概念手機是對未來智慧型手機的一次重大嘗試。「OnePlus發起這項計劃的目的是將『無負擔』的用戶體驗提升到一個新的水準。隱藏鏡頭是鏡頭設計的一種全新的形式，它能讓用戶免因當前的鏡頭配置而妥協。」

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