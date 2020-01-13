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新竹妹跨年醉倒遭性侵！聽到褲子拉鍊聲　崩潰：把你當哥哥看耶

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▲喝醉,醉倒,睡路邊,喝酒。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小美喝醉後躺在沙發上睡覺。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／新竹報導

新竹一名劉姓男子2015年末時邀請朋友到家中跨年，卻趁小美（化名）喝醉倒在沙發時性侵得逞，事後雙方透過line對質才讓案情曝光。新竹地院判決近日出爐，認為劉男罪證確鑿，因此依乘機性交罪判3年4個月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，劉男2015年12月31日晚間找了多名男女到家中慶祝，事後見到醉倒在沙發上的小美，故意坐到對方身邊，並以手指伸入小美的口中，見對方酒醉無法反抗，隨即拉下拉鍊性侵得逞。沒想到，小美感覺嘴巴有異物而清醒，但因手腳無力而無法反抗，隔天逼問劉才確認真相，氣得提告。

劉男到案後否認犯行，辯稱事情經過太久他早已忘記，且當天僅用手指伸入小美的嘴裡，沒有使用生殖器。劉男的辯護人認為，女生不願意時會緊閉雙唇、咬緊牙根，雖然男性生殖器有硬度，但仍是血肉之軀，無法與牙齒的硬度抗衡。

▲▼拉鍊,外套。（圖／記者謝承恩攝）

▲小美突然聽到拉鍊拉下的聲音。（示意圖／記者謝承恩攝）

法官勘驗劉男與小美的對話紀錄，發現2人案發隔天後說，「小美：跨年那天晚上你是不是有對我做什麼？」、「劉男：有啦，我有用手指去用妳的嘴巴哈哈哈哈哈哈」、「小美：你有把褲子拉下來吧？」「劉男：沒有哇，有嗎？」、「小美：我沒有想要跟你追究什麼，可是我覺得你應該要跟我道歉。」、「劉男：好，對不起。」、「小美: 所以你有沒有？你是不是就把褲子脫下來？你是不是有用什麼東西在我嘴巴？」、「劉男：沒有要塞啊，就是…對啦」、「小美：為什麼會這樣？我們認識那麼久欸。」、「劉男：我喝多了，好，對不起，我喝多了。」、「小美：你是覺得我好欺負嗎？」。

另外，劉男也於事發後幾日傳訊息說「小美，我想妳應該都封鎖我了吧！但我還是要跟妳道歉，抱歉在不清醒的狀況這樣對妳，事後我也驚覺我不該這樣，我很後悔，造成的傷害很抱歉，第一時間沒有承認是因為不知道怎麼面對妳，不老實的我，對不起！我知道道歉沒有用，但也只能跟妳說對不起！真的很抱歉，讓妳難過失望了」。

小美證稱，她當時聽到拉鍊拉下的聲音，隨後感覺嘴唇被磨蹭，有鹹鹹、濕濕的感覺，雖然她起初嘴巴緊閉，但酒醉無力反抗，最後才無法阻止。另外，小美當庭痛哭，表示她把劉男當作哥哥，但對方犯後沒有聯繫，因此案發至今都失眠和作惡夢，甚至去看精神科，「沒有額外的關心，也沒有任何的道歉，我覺得我要承受這些壓力，真的很不公平，我希望被告可以正視他一時的獸性到底帶給別人多大的痛苦」。

法官審酌，劉男的辯詞不斷改變，然小美證詞前後一致，若不是親身經歷，恐怕不會杜撰這樣的情節，加上兩人是朋友關係，一年最多見面5次，小美提告後除了附帶民事賠償外，沒有提出賠償的金額。

法官認為，劉男為滿足個人私慾，竟違背朋友間的信賴關係，且趁小美喝醉無法抵抗時性侵，違反對方的性自主權，因此依乘機性交罪判劉男3年4個月徒刑，全案可上訴。

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