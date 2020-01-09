　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

13歲男孩住院2天後亡…「躺殯儀館4年」家屬拒絕領走！爸怒告醫院：你們要負責

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼13歲男童住院兩天後死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲13歲男童住院兩天後死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在廣東工作的人妻陳菊香和兒子小貴2016年2月在家中吃飯時，偶然發現兒子下頜出現淋巴結腫脹，隨後趕緊將孩子帶到醫院治療。可是，2天後的2月4日凌晨5時，小貴去世，年僅13歲。小貴父親認為醫院應承擔全部責任，「快4年了！我過不了這道坎，孩子屍體至今存放在殯儀館。」

據《紅星新聞》報導，父親陳冬柏老家在湖南省永州市，20年前到廣東省江門市工作和生活，幾年後生下兒子小貴。但對於小貴的死亡，陳冬柏認為，江門市人民醫院應對此承擔全部責任，「因為小貴早前身體一直沒有任何問題，但進了江門市人民醫院後，就不行了。」此後，他就將醫院告上法院。

江門市人民醫院在答辯狀中表示，醫院的醫療行為符合診療常規，不存在過錯，「小貴的死亡，主要是其自身疾病發展所致，非醫療過錯導致，符合急性危重白血病的表現。」答辯狀中還顯示，「患兒（小貴）因牙齦出血、皮膚出血點、瘀斑入院……。」

陳冬柏反駁醫院的說法，孩子不存在牙齦出血等情況，「不過我們沒文化，當時醫院搶救叫簽名時，我們看都沒看就簽名了。」

▲▼13歲男童住院兩天後死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死亡鑑定書。（圖／翻攝自紅星新聞）

隨後，廣東華生司法鑑定中心介入鑑定後，出具的2點鑒定意見顯示，「1、醫方江門市人民醫院對被鑑定人小貴的診療過程中，存在診斷、用激素藥物依據不足的過錯；2、醫方江門市人民醫院診療行為的過錯與被鑑定人小貴的死亡之間存在因果關係，原因力為次要因素（過錯參與度21%-40%），建議過錯參與度為30%左右為宜（供法庭參考）。」

對此，蓬江區人民法院採納前述鑑定意見，2018年11月2日作出判決，「江門市人民醫院應該承擔本案原告損失30%的賠償責任。」

法院認定小貴死亡帶來的損失包括死亡賠償金819500元（人民幣，下同）、喪葬費46784.5元、辦理喪葬事合理支出3000元、鑒定費16800元、精神損害撫慰金50000元，合計936084.5元，由江門市人民醫院承擔280825.35元（即936084.5*30%）的賠償金。

另據法院認定，江門市人民醫院墊付的死因鑑定費11000元，按上述過錯參與度，由江門市人民醫院承擔3300元，陳冬柏夫妻承擔7700元，故應在江門市人民醫院上述賠償金額中扣減7700元，最終支付賠償金額為273125.35元。

對於這樣的賠償金額，陳冬柏感到失望，但不想上訴。就這樣，小貴去世後，屍體一直停放在當地殯儀館，至今已近4年。陳冬柏說，「我上個月去問了，費用大概13萬元，此外，包括律師費等，最終到手的賠償金沒幾萬元，當然我不是為了錢，而是為給孩子討個說法。」

江門市人民醫院工作人員表示，「這事，我們服從法律判決。」他進一步稱，「法院判決後，陳冬柏對判決不服，但又不去上訴，過了上訴期，判決已經生效，賠償款他也不領取。」

陳冬柏委託的訴訟代理人、廣東金碩律師事務所律師鄒華表示，事情發生後，陳冬柏一家的精神備受打擊，「建議政府從人道主義角度，減免一些把小貴存放在殯儀館4年產生的費用。」

我該答應女友嗎？

ET快訊
韓國瑜凱道造勢不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升
驚悚影片曝！彰化男「小跑步過馬路」遭輾斃…兒目睹崩潰抱屍
即／凱道挺韓「紅十字星星海」超壯觀！主辦單位宣布衝破30萬人
獨／Keanna流產　謝和弦21字回應了！
獨／Keanna流產！驗孕日期曝...39天後失去小孩崩潰哭
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲男童發高燒「住院20天」！父親砸22萬救他…竟是體溫計壞了

寫萬字論文研究「如何烤羊腿」　北大女學霸完美實作追求心上人

王立強疑被脅迫「翻供」　陸委會：台灣人不接受不當介入選舉

上班太無聊！30歲管理員跑樓頂玩彈弓...下秒「擊碎公車玻璃窗」　判刑結果出爐

13歲男孩住院2天後亡…「躺殯儀館4年」家屬拒絕領走！爸怒告醫院：你們要負責

胡潤首發中國民企500強　阿里市值16兆第一、騰訊第二

「新型冠狀病毒」掀恐慌！港大教授：「疫情何時結束」下周末是關鍵

華聞快遞／2019年大陸CPI漲2.9%！實現年度物價調控目標

快訊／中美下周簽署第一階段協議！　劉鶴13-15日率隊訪華盛頓

和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「穿睡衣悄悄爬上30F」…留下一雙鞋絕望墜樓亡

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

3歲男童發高燒「住院20天」！父親砸22萬救他…竟是體溫計壞了

寫萬字論文研究「如何烤羊腿」　北大女學霸完美實作追求心上人

王立強疑被脅迫「翻供」　陸委會：台灣人不接受不當介入選舉

上班太無聊！30歲管理員跑樓頂玩彈弓...下秒「擊碎公車玻璃窗」　判刑結果出爐

13歲男孩住院2天後亡…「躺殯儀館4年」家屬拒絕領走！爸怒告醫院：你們要負責

胡潤首發中國民企500強　阿里市值16兆第一、騰訊第二

「新型冠狀病毒」掀恐慌！港大教授：「疫情何時結束」下周末是關鍵

華聞快遞／2019年大陸CPI漲2.9%！實現年度物價調控目標

快訊／中美下周簽署第一階段協議！　劉鶴13-15日率隊訪華盛頓

和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「穿睡衣悄悄爬上30F」…留下一雙鞋絕望墜樓亡

吳伯雄萬人凱道開金口：這場面讓我忍不住想唱「月亮代表我的心」！

焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭了整夜」求投韓　2兒子已讀不回

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡英文：維護主權「 維護個鬼啊！」

拖吊車司機喝了孟婆湯！吊桿沒收撞爛桃機通道天花板　小黃急閃幸未釀傷亡

韓國瑜凱道造勢開始不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升中！」

2年前就曾流產！Keanna被謝和弦拋棄…壓力大到「孩子又沒了」

奧運男排資格賽／中華3比1逆轉哈薩克　黃金世代1勝2敗結束旅程

韓國瑜號召百萬鐵粉「夜襲」凱道！人潮延伸塞爆台大醫院站...現場喊30萬人

《駭客任務4》新增6個角色！《超感8人組》沃夫關確定加入

3歲男童發高燒「住院20天」！父親砸22萬救他…竟是體溫計壞了

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

大陸熱門新聞

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

員工聚餐被遺忘！他氣炸開堆高機撞公司

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

情侶車廂纏綿！女孩猛嬌嗔　乘客：進去了…

學長嗆丟臉　女孩1年跑4000km暴瘦照曝光

老公下車辦事！妻子被反鎖車內險窒息身亡

30萬台商返鄉投票　盼兩岸好轉

和爸媽鬥嘴爭執！10歲男童「悄悄爬上30F」跳下亡

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

《冰雪奇緣》靈感來源！媽媽一睜眼「陸客在房間」

黑衣男接愛妻下班…半路卻因神秘正妹進了警局！

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

夫妻大吵！爸殺死媽「下秒割腕自盡」女兒全目睹

更多熱門

相關新聞

兒子握白板筆爽畫沙發！　崩潰媽靠「3字神油」奇蹟復原

兒子握白板筆爽畫沙發！　崩潰媽靠「3字神油」奇蹟復原

家裡如果有小朋友，牆壁、家具、地板等都有可能變孩子的畫布。基隆一位媽媽表示，日前和兒子女兒待在家時，發現氣氛突然平和了幾分鐘，平常吵鬧黏人的孩子竟然自己安靜的在客廳玩，當她緩緩走向前關心時，眼前景象讓她瞬間怒火噴發，直呼「孩子安靜果然沒好事！」

兒打手遊花70萬　父母求蘋果退款

兒打手遊花70萬　父母求蘋果退款

花171萬買玉石買到「染色石英」　提告遭打臉

花171萬買玉石買到「染色石英」　提告遭打臉

假裝「遠房親戚」沒錢認往生父親

假裝「遠房親戚」沒錢認往生父親

夫妻吵架互相拉扯…失手讓4歲兒14樓墜下亡！

夫妻吵架互相拉扯…失手讓4歲兒14樓墜下亡！

關鍵字：

兒子父親殯儀館病因死因鑑定

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面