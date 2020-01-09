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手滑領太多！他讓ATM自動回收現金「隔天戶頭悲劇了」　網跪謝勇者：長知識

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▲▼ 郵局ATM,領錢,提款, 。（圖／記者賴文萱攝）

▲ATM提款示意圖 。（圖／記者賴文萱攝）

記者張嘉晏／綜合報導

有網友日前想在ATM提領8千元現金，沒想到手按得太急，不小心讓機器噴出6萬元。他隨後靈機一動，心想先不拿，讓機器自動收回就好，沒想到隔天一看戶頭卻悲劇了。貼文一出，不少網友都驚呼長知識，「我也以為是防呆」、「感謝勇者」。

一名網友日前在PTT笨版發文，他表示前幾天在郵局的ATM想領8千元，沒想到因為手比較急，在選擇金額頁面跳出前就直接按了「8」，陰錯陽差之下不小心領了單筆提款上限，6萬元就這樣嘩啦嘩啦地噴出來。

請繼續往下閱讀...

原PO眼見一疊鈔票擺在眼前，心想「拿也不對、不拿也不對」，猶豫之際剛好聽到機器說「40秒內若未取鈔，將會自動回收現金」，於是就決定讓機器自動收回，認為這樣應該就存回去了，等等再重新提領他要的8千元就好。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO因為不需要這麼多錢，選擇先不拿，讓機器收回。（示意圖／記者周宸亘攝）

領錢的當下，原PO發現餘額變得很少，不過他卻也不以為意，認為錢應該要過幾分鐘才會回到戶頭。怎料他隔日去檢查交易紀錄時，發現有提領6萬元的紀錄，但是回收後錢卻沒有還給他，嚇得趕緊打電話聯絡客服人員處理。

隨後提款機負責人員聯繫他時，無奈表示「你不能讓他自己回收啊！這會造成我們電腦整個當機，你應該要拿出來之後，再另外找地方存回去。」

原PO以往都以為自動回收現金功能是作為「防呆機制」用的，沒想到經過這次教訓，才理解事情的嚴重性。

▲▼ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有鄉民表示，吐鈔模組收回的鈔票會進到廢鈔匣，不會直接回到戶頭，通常1-3天經過人工清點對帳後才會歸還，「曾經領1千沒拿就走了，隔天還是郵局打給我才想起來。」

還有眾多網友和原PO一樣，以為是防呆機制，看完紛紛驚喊「長知識了」，「長知識推」、「看笨版學知識」、「真的以為不領會直接回去戶頭耶，謝謝勇者分享」、「感謝有你！我也沒常識」。

不過有一票人卻認為這是常識，不禁吐槽「回收，不是回存好嗎」、「原來社會上真的有笨蛋」、「明明ATM都有會提示要你快點取出現金，還會覺得他會幫你自動收回去，那就不用刻意提醒了」。

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PTTATM自動回收現金戶頭提款餘額

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