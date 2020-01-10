返鄉投票買嘸對號座！她預測「高鐵自由座人潮」怕爆　過來人親授搭車秘訣

▲高鐵。（圖／記者劉維榛攝）

記者張嘉晏／綜合報導

明（11日）就是總統大選，不少民眾今下班、下課後都要趕車返鄉投票，預計屆時各大車站也將湧入大批人潮。有網友就苦惱發文，由於她沒有買到高鐵的對號座，卻又擔心自由座要排很久，詢問網友們是否能傳授過去經驗給她參考看看。

一名北漂到台北工作的女網友日前在PTT女版發文，原來她好幾天前就發現回家的高鐵票已售罄，依照地理位置來說，從公司搭捷運到北車再轉高鐵是比較方便的，不過北車旅客量大，大概要等好幾班車才擠得上去。

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她表示，自己有在考慮騎共享機車到高鐵南港站排自由座的座位，無奈近來也有耳聞，連發車站的南港都要排很久，好奇詢問網友們是否能分享相關經驗給她參考。

貼文一出，不少過來人紛紛表示，如果早點出發還是有機會的，「南港其實消化快，一下就排到了」、「建議挑自由座車廂比較多的車次更好」、「台北真的大日子都沒什麼位置」、「早點去或是晚點去排」、「連假自由座一定要從南港啊」、「南港排自由座，用悠遊聯名卡和一卡通聯名卡可以直接進站，不用現場排隊買票」、「多次連假前的晚上8點多搭都有」。

此外，高鐵公司為了疏運返鄉投票旅客，規劃10、11日加開5班停靠沿途各站的「全車自由座列車」，另外旅運尖峰時段的車次，均有配置4到5節的自由座車廂，其他列車亦有3節自由座車廂，旅客可多加利用。

【加開自由座列車班表資訊】

1／10（五）

南下8815車次，13：15南港站發車

南下8827車次，19：15南港站發車

南下8831車次，21：15南港站發車

北上8820車次，16：10左營站發車

1／11（六）

南下8805車次，08：15南港站發車

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