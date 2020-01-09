陳水扁醫師稱參與政治有助病情　柯文哲酸：那給他當總統好更快

▲台灣民眾黨主席柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊亞璇／新北報導

前總統陳水扁頻踩保外就醫紅線，連日全台趴趴走為一邊一國行動黨輔選，不過他的醫生稱阿扁參與政治對病情有幫助。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲9日前往新莊掃街前受訪時表示，「看那個醫生？陳順勝是不是？」那你跟他講說，現在給他當總統，他病情好的更快。

「我知道阿扁也不會講我壞壞，阿扁還是南部人，他還是感念在心，所以他有時候對我講話不爽，但是他也不會去批評我」。柯文哲形容，他還是有台灣南部的「甘溫啦」，因為他當年還是幫過扁，所以扁不會講他怎樣，他自己也不會，他還是把扁當作曾經的病人。

柯文哲強調，只是說，還是要邁向一個法治的國家，該怎麼做就怎麼做，所以他認為政治問題要政治解決嘛，政治問題法律解決不可能，所以把它解決掉，把這個事情close掉，面對問題是解決問題的第一步，後面，還有一句話，你不解決問題問題會解決你。

柯文哲日前直指陳水扁保外就醫不可以這樣，引來兩人隔空互物嗆，陳水扁也反擊稱柯文哲講話已沒有公信力，柯文哲則表示對阿扁無言以對，是要說什麼，以後保外就醫要比照怎麼辦？「我要是勸得動就好了」，他認為政治問題不要法律解決，他每次都跟蔡團隊講，這問題哪有辦法法律解決。