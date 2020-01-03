網購年貨給父母！妻子一聽氣炸「家門前飆罵」：不退別進門…他低頭拭淚

▲男子買年貨孝敬父母被罵爆。（圖／翻攝《視頻綜合》）



記者柯振中／綜合報導

年關將近，不少在外地工作的人無法回家過節，會選擇買年貨寄回家孝親，不過北京一名男子近日透過網購買年貨，準備寄給父母，不料妻子發現後，竟與他在家門口大吵，更揚言「不退（貨）別想回家」，讓男子獨自站在大門低頭拭淚。

綜合陸媒報導，這段影片是在2019年12月31日發布的，妻子張姓女子拿著手機對著丈夫大吼，還不時推對方，不斷飆罵「好幾千塊錢呢大哥！你為什麼不和我商量？」

張女疑似愈罵愈生氣，奪走丈夫手提著的一袋橘子，把橘子丟到地上，隨後再度大罵，「你去超市買的橘子都是打折的，結果給你爸媽買年貨花了好幾千！今天你必須給我退（款）了，不退別想回家！」

▼妻子對著丈夫爆罵，甚至還搶走對方手中的一袋橘子，丟到地板上。（圖／翻攝《視頻綜合》）



張女罵完後，轉身就進了家門，留下丈夫低著頭在原地拭淚，過程全被一旁的民眾錄下。這段影片上傳到網路後，大陸網友紛紛吵翻，有人認為，男子不與妻子討論，偷偷買年貨給父母，是不信任、不尊重的表現；也有人指出，孝敬父母是好意，以這名女子脾氣的火爆程度來看，如果男子事先商量的話，可能什麼都沒辦法買了。

張女看見影片後，出面澄清，自己與丈夫都是外地人，來到北京工作，平時收入不高，且丈夫三個月前還失業了，經濟壓力相當大，本來兩人今年打算到丈夫老家過年，沒想到丈夫網購了好幾千元的年貨，準備寄到家裡，孝敬父母，「丈夫平時經常網購，主要是給家裡買些日用品，這次買主要酒水、海鮮、乾果等年貨。」

▲男子被妻子罵爆之後，在家門口拭淚。（圖／翻攝《視頻綜合》）



她提到，帶年貨回家孝敬父母是應該的，但丈夫總得與她商量，再進行決定，「我們家有房貸，平時支出比較大，加上他三個月沒收入，這次花得有些多，我不同意。我覺得他除了孝敬老人，還有個原因是放不下面子，想讓家裡人覺得他在北京過得風光，不差錢，這不是死要面子活受罪嗎？」

目前男子買的年貨都已退貨，張女也已經與丈夫和好。她事後承認，自己當下有點衝動，不應該發那麼大的脾氣，兩人正在商量準備帶什麼年貨回家。