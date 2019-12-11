工研院生醫20年！打造竹北生醫園區　培育4新創公司上興櫃



▲工研院11日舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，由左至右為全球品牌管理協會理事長陳春山、工研院生醫所所長林啟萬、工研院副院長彭裕民、工研院前院長暨台灣生物產業發展協會理事長、體學生技公司董事長李鍾熙。（圖／工研院提供）



記者陳凱力／新竹報導

工研院生醫所二十歲了！工研院11日舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，展示生醫所在「創新發明」、「產業化成果」、「生醫聚落」、「國際鏈結」四項領域上的里程碑，與八項創新前瞻技術，例如甫榮獲2019全球百大科技研發獎打擊癌細胞的「仿生多突狀磁珠製備技術」、榮獲生策會國家新創獎的用於眼角膜修復的「生物可吸收性透明醫材技術」、方便可攜帶著走的「智能化手持式超音波影像系統」等。工研院生醫所所長林啟萬表示，面對智慧醫療與精準醫療的趨勢，展望未來20年生醫所將以「醫病雙贏」為目標，建構從預防、診斷、治療與照護的「智慧醫養」生態系，打造台灣成為全球智慧醫療的創新基地，進而引領生技、邁向全球。

▲微創式顱內光學同調斷層掃描影像導引探針及影像平台，可精確目標定位、即時避開危險，進行安全、精確之刺激晶片植入，具高穿透深度，可用於腦科微創手術、眼科視網膜或白內障手術、口腔疾病診斷。



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工研院副院長彭裕民表示，工研院在1999年成立生醫工程中心，是台灣第一個醫材專門的研究中心，20年來，一直努力建構台灣的生技能量，並擴大研發範圍，從醫材、新藥、中草藥，到跨領域的智慧診療醫材、個人化精準醫療的細胞治療、基因定序、標靶藥物等。單位名稱也調整為生醫所，致力為生醫產業打造最佳的解決方案，加速研發商品化、協助產業法規認證甚至行銷。更在政府支持下，建構竹北生醫園區育成中心，塑造最佳的新創生技環境。一路走來，工研院生醫所秉持「以科技研發、帶動產業發展、創造經濟價值、增進社會福祉」的精神，未來將整合創新系統，結合台灣軟硬體技術優勢，朝智慧化、精準化的醫療發展，讓醫材與藥物可依個體化差異提供精準的診斷及治療策略，提升整體醫療品質。

▲工研院研發的EPiTRI具正確的表皮組織多層分化型態、屏障功能與脂質組成，為華人世界首例仿生皮，已經可以量產，且通過化粧保養品皮膚刺激性與腐蝕性體外安全性國際認證，對華人化粧品市場具競爭力。

林啟萬指出，無論是生醫新藥或醫材的研發過程，往往都需要昂貴的資金挹注與耗時的臨床試驗歷程，感謝20年來在歷屆所長的帶領下，成功協助產業轉型升級與跨領域整合，並持續結合市場的需求進行創新研發，20年來，已為生醫所在「創新發明」、「產業化成果」、「生醫聚落」、「國際鏈結」四項領域，樹立亮眼的里程碑。例如「創新發明」中，「拋棄式細胞量產生物反應器」成功讓數十隻毛小孩趴趴走，成為幹細胞醫療最佳利器，並入圍2017全球百大科技研發獎。「產業化成果」中，生醫所開發全球首創的仿生多突狀磁珠製備技術，有效擊癌，榮獲2019全球百大科技研發獎與第16屆生策會國家新創獎。另外，2014年成立竹北生醫育成中心，以竹北為中心向外連結產官學研醫，結合新竹園區ICT產業優勢，發揮生醫產業群聚效應，為台灣串起從北到南生醫廊帶拼圖，完成「生醫聚落」的里程碑。而在「國際鏈結」部分，更攜手與德國默克藥廠攜手合作前瞻製藥技術、培養國內高階生技製藥人才；結盟國際嬌生集團楊森藥廠，以雙效免疫治療藥物開發技術，唯一獲得「臺灣-楊森計畫」法人組評選，雙雙創下進軍國際市場的標竿。

▲工研院研發的拋棄式細胞量產生物反應器，可解決長期業界無法解決的回收率與品質過低問題，將細胞回收率從六成提升至八成以上，細胞回收數量與品質皆達顯著，包括紅血球、白血球、幹細胞與骨骼細胞等細胞皆可生產。

論壇中，林啟萬也以「智慧醫養、引領生技」為題發表演講，指出台灣的「生技」與「科技」都相當具優勢，若能結合強大的ICT能量與豐沛的醫療人才與資源，將原本複雜、大量的資訊量，分析解讀為醫護人員、甚至一般民眾易懂的語言，將可讓醫療更有效率且更精準。為了協助台灣生醫產業發展，工研院也積極攜手產官學醫，從預防醫學、個人化診斷醫療到復健照護逐步布局，提出從單點式技術提升到系統平台的「系統化解決方案」，已逐步落實在台灣相關醫療體系中。例如僅400g的「智能化手持超音波影像系統」，讓醫護人員方便可攜、隨時檢查，可望成為居家照護最佳解決方案。今年工研院與台大醫院雲林分院成立「數位醫療健康照護平台」，未來將導入「貼片式呼吸中止偵測器」、「貼片式超音波心血管參數感測裝置」等跨領域技術，串起患者、醫院、護理之家三大體系，讓智慧醫療真正落地，進而建構完善的「智慧醫養」生態體系。

工研院前院長暨台灣生物產業發展協會理事長、體學生技公司董事長的李鍾熙表示，當初成立生醫所是著眼於生物科技前景看好，因此創立生醫所，希望以結合工研院的電子、半導體、材料等專長，跨入生醫新領域、研發前瞻技術。以細胞治療為例，工研院就至少提早業界十年投入；當年建立的實驗室如今已成為國內的標準實驗室。生醫所成立二十年成果豐碩，培育31位執行長、營運長、技術長及超過20家新創公司，例如上市櫃的台生材公司廖俊仁執行長等，謝謝工研院為台灣生醫產業挹注新活水。

回顧20年來，工研院孕育新創的成績有目共睹，2008年至2016年間持續扶植新創育成公司，共衍生了11家生醫產業新創公司，例如台微醫、健裕生技、台生材、萊鎂、新穎生醫、貝爾克斯等。其中，台生材技轉自工研院腦部手術創舉新材料，建立台灣嶄新腦手術新頁，並已在今年6月成功上櫃。天亮生技自2011年成立從工研院新創，結合光寶既有技術與自動化量產經驗，跨領域開發具市場性與創新性的血液檢測儀，已成功成為動物醫療市場的領導者。2009年自工研院新創成立的台微醫，堅持不代工、只做品牌和研發創新，首創「微創導航釘脊椎固定系統」，手術時單一傷口僅2.5公分、失血量不到100cc，病人最快24小時內即可出院，如今高階醫材產品已陸續拿到歐美、中國證照，更已在12月5日上興櫃。



論壇當中，包括台生材總經理廖俊仁、天亮生技副總經理林玉娟等新創成功有成的院友，也回娘家與同仁分享如何「從創新到創業」；全球品牌管理協會理事長陳春山更到場暢談「生醫產業大聯盟大艦隊發展模式」，希望以此策略成功協助生醫產業、以結盟的力量，協助國內生醫產業晉級國際！

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