月薪50K！他「月存1萬、無買房計畫」仍心慌：存多少算及格　網曝見解

▲原PO問「一個月存多少算及格？」（示意圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

理財觀念最好從小培養，至少出社會開始領薪水後一定要有所規劃。有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「一個月存多少算及格？」文中表示，他平時一個月扣掉日常開銷跟給家裡的錢，大約可以存一萬元左右，雖然未來沒打算要買房，但一直覺得不太夠。最後他也直問「不知道大家認為一個月存多少算及格？」

這位網友在文中表示，最近他剛好看到金融科技的廣告，打出1.5%收益，「對平常有在存錢的人應該是滿有吸引力的，我個人是希望可以趕快成啦。」原PO說，他之前也有和同事聊到一個月存多少，「大多數好像都能存到一萬五以上，我是想試看看這種類似活存的金融產品，加減可以多賺點，怎樣都比單純存一萬來得多。」

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最後他直呼，以前沒存到一萬塊還不怎麼在乎，「現在想拚一點一個月存一萬五，一年下來利息就有差了，不知道大家認為一個月存多少算及格？」他也在留言處透露自己目前沒有住家裡，一個月薪水大約5萬元。

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▲領到薪水，最好先規劃怎麼用錢。（示意圖／記者陳亭伃攝）

看到貼文後，其他網友紛紛留言，有人認為關鍵在「住家裡還是租房」，「住家裡的時候可以，如果沒有亂買東西，其實真的能存到薪水的40%左右」、「如果住家裡的話，扣掉一些必要開銷，我覺得可以存30~50%吧」；在外租房的網友則說，「我給自己比較寬，10-20%都可以」、「租房，然後又吃外食的話，搞不好存10%就及格了。」

還有網友認為這本來就沒有固定答案，畢竟要看自己的薪資與能力做評估，「大概月薪的15%就及格惹，25%更好，50%，如果沒住家裡就是神人惹」、「除了開銷外都丟股票」、「看比例比較準吧？誰知道1萬佔你薪水幾%」、「收入不同，不是問存多少，而是問花多少。」

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