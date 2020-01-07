超商購物握手推「獨輪車」　泰國祭限塑激發消費者泰式幽默

▲泰國祭出限塑政策後，民眾用各種特別的容器來裝貨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了避免塑膠袋浪費與污染環境，泰國決定從1月起停止提供一次性塑膠袋，共有43間百貨公司、超過1萬間7-11，以及Big C、Tesco Lotus、Tops、Central等均響應此政策，此後購物就必須自備購物袋，政策實施後泰國當地紛紛出現新奇的購物方式，以創意來支持政府政策，也為地球盡一份自己的心力。

泰國每年的塑膠袋使用量約為450億個，根據泰國汙染控制局（Pollution Control Department）統計，其中180億個來自傳統市場或是街頭小販，還有135億個來自超市和百貨公司，最後135億個來自零售業者。

▲泰國人發揮創意以支持政策。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

政策上路沒幾天，一股新奇的現象在各個消費場所出現，許多民眾在結帳後拿出行李箱、洗衣籃、水桶來裝貨，甚至還有獨輪手推車和魚網等富有創意的「容器」，完美詮釋了「泰式幽默」。

泰國的快速經濟增長導致環境惡化，包括野生動植物族群減少、森林砍伐以及水和空氣等環境污染，而且與世界其他地方一樣，也無法從氣候變遷的影響中倖免。

位於泰國北部的坤沙坦國家公園在2019年發現一頭公鹿死亡，調查後發現牠在生前吃了多達7公斤的塑膠廢棄物和其他垃圾，引發當地民眾一番熱議，要求限塑的聲浪也接踵而來。

根據美國《國家廣播公司》報導，駐曼谷的藝術家Pimvipar Upatampaganon表示，人們總能找到一種愚蠢而有趣的方式來應對政策，但是沒想到會瘋傳。