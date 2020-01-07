　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼警察和清潔工在檢查垃圾桶的內容物。（圖／路透）

▲警察和清潔工在檢查垃圾桶的內容物。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡一名清潔工7日早上在垃圾桶內發現一名棄嬰，棄嬰被帶有血跡的塑膠袋裝著，於是趕緊向警方報案。警方表示，到場後有先用布將嬰兒包裹起來，接著送往附近的婦幼醫院，初步檢查後並沒有發現明顯的外傷，身體狀況也相當穩定，如果不是清潔工發現的話，嬰兒可能早已經被送往垃圾場了。

目睹全程的林玉良先生表示，原本在咖啡廳用餐，突然看到救護車與警察出現，並抱著一個被布包裹著的嬰兒，嬰兒相當的乖巧並沒有哭鬧。

今年24歲的Patwari Shami是為市政廳服務的清潔工，在7日早上進行例行的清潔工作時，聽到垃圾桶內傳出了嬰兒的哭聲，打開一看發現一名嬰兒被用塑膠袋和其他垃圾一起裝在垃圾桶裡，而且塑膠袋裏面有血跡，於是馬上通報這件事，警方救護車也趕到現場進行後續處理。

工人黨秘書長普里塔姆.辛格（Pritam Singh）表示，感謝新加坡警察部隊和相關工作人員的努力，拯救了這名被祝福的孩子。

根據《海峽時報》報導，新加坡2018年出生的嬰兒數字，降到8年來的最低點，在過去10年中，有16件棄嬰案例。

ET快訊
獨／謝和弦聯手莉婭反擊：這輩子最後悔認識Keanna！加速離
孫芸芸20歲氣質女兒首登場！董座廖鎮漢：年終最高7個月
營業額掉1100萬！經理換6個都沒救　他曝飯店老闆「投韓理由
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

美前國安顧問波頓願作證川普彈劾案　參院想趕大選前解決

澳洲5億隻動物死於野火　決定再殺1萬頭駱駝...因為喝太多水

給芭比娃娃穿雨靴、戴上望遠鏡　「科學探險新形象」讓原廠找上她

書摘／酸民當老大

NASA獵星任務　100光年外發現「像地球」適合居住行星

影／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」爆踩踏事件

文在寅：努力推動金正恩回訪南韓　2019兩韓合作狀況「令人遺憾」

單身一輩子！ 82歲爺自曝「拒婚原因」：我不懂家人是什麼

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

美前國安顧問波頓願作證川普彈劾案　參院想趕大選前解決

澳洲5億隻動物死於野火　決定再殺1萬頭駱駝...因為喝太多水

給芭比娃娃穿雨靴、戴上望遠鏡　「科學探險新形象」讓原廠找上她

書摘／酸民當老大

NASA獵星任務　100光年外發現「像地球」適合居住行星

影／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」爆踩踏事件

文在寅：努力推動金正恩回訪南韓　2019兩韓合作狀況「令人遺憾」

單身一輩子！ 82歲爺自曝「拒婚原因」：我不懂家人是什麼

美國分行費用包袱！兆豐金去年獲利未破300億元　微幅成長近3%

新春與千年古佛相遇抽幸運籤　中台世界博物館春節免費參觀

自嘲民進黨南投2立委候選人是「憨人」　蔡英文籲「讓激戰區變勝選區」

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」！　爆約砲謝和弦導火線：明明就是妳先

4個超實用的辦公室心理學小技巧　幫你擺脫煩人同事、面試更自信

《女力》素娥房事卡卡　曾子余「被路人說不行」激動：我一柱擎天！

只花15天！罷免金門議長洪允典「連署達標」　陳滄江將親飛台北送罷免書

伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

李艷秋7點狂轟！爆蔡英文「真實人格」：攬功推過、從不承擔

海山國中「淑華」清秀照曝光！韓國瑜50年前偷看她小腿...變放牛班

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人

獵豹親舔小羚羊　下秒回神咬死

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲狂拍打

IKEA抽屜櫃壓死2歲童　判賠13.8億

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

英第1位太空人：外星人真的存在

他翻出一枚神秘「日本國千元硬幣」

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

更多熱門

相關新聞

握手推車購物　泰式幽默支持限塑

握手推車購物　泰式幽默支持限塑

為了避免塑膠袋浪費與污染環境，泰國決定從1月起停止提供一次性塑膠袋，共有43間百貨公司、超過1萬間7-11，以及Big C、Tesco Lotus、Tops、Central等均響應此政策，此後購物就必須自備購物袋，政策實施後泰國當地紛紛出現新奇的購物方式，以創意來支持政府政策，也為地球盡一份自己的心力。

越南向寮國購電　發展太陽能成效有限

越南向寮國購電　發展太陽能成效有限

美中貿易戰重創　星國經濟2020能否復甦？

美中貿易戰重創　星國經濟2020能否復甦？

快訊／印尼發生規模6.2強震

快訊／印尼發生規模6.2強震

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

關鍵字：

新加坡棄嬰少子化東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

總統大選現凶兆！3命理師鐵口預言：有意想不到的事發生

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面