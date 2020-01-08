「你想要可以跟我說」軍校生偷雪碧原味內褲被原諒　他臉書索討下場很淒慘

圖、文／鏡週刊

陸軍專科學校一名熱愛攝影的吳姓專校生，時常參加小模外拍活動，但他現被桃園地方法院依竊盜罪判拘役，意外揭露了他的偷竊癖好，過去曾經趁外拍機會偷摸走網紅雪碧的原味內衣褲。

外拍當天，雪碧和死忠鐵粉到桃園中壢租借來的攝影棚拍照，雪碧當天安排更換3套性感內衣褲造型，準備拍攝最後一套時，卻發現她特地準備的壓軸原味內衣褲竟不翼而飛。

▲雪碧因作風大膽，絲毫不避諱公開談論性愛話題，因此有「情色教主」封號。

雪碧原本不打算追究，還說遺失的內衣褲已經穿2年，「夠本了啦」，但是雪碧的「騎士團」無法忍受雪碧女神的衣物受到褻瀆，懷疑有人藉由上廁所名義，趁機偷走雪碧的原味內衣褲，因此提議檢查在場所有人士的包包。

▲雪碧身材凹凸有致，過去不諱言動刀整形。（翻攝雪碧臉書）

就在眾人準備檢查包包時，雪碧原本不翼而飛的貼身衣褲突然出現在攝影棚角落，事後1名吳姓軍校生自首承認，他因為實在太過迷戀雪碧，才會一時起了貪念，對於自己犯下的錯誤，感到十分後悔。

在場的攝影師都很不齒吳姓軍校生行為，沒想到，身為受害者的雪碧，還反過來安慰軍校生，「如果你想要我的內衣，可以直接跟我說啊，我那麼多套，可以直接送你啦。」海派又大氣的個性，讓所有人都感到震驚。

雪碧的原味內衣褲也因這起竊盜案爆紅，雪碧先前也曾在臉書發文指出，1名男網友私訊給她，向她索討原味內衣褲，「雪碧美女，妳的比基尼給我幾套好嗎？妳穿丁字褲真性感，妳的奶也太大了，屁股又好翹，我想要妳穿過的內衣褲給我幾套？」

她點開該名男網友臉書頁面，發現他有穩定交往中的女友，直接回嗆：「我剛剛點了你的個人臉書，才知道原來你女友叫王X，不知道我把你這段留言傳給她看會怎樣？」雪碧並將2人對話截圖貼到臉書粉絲專頁，還隔空向男網友女友喊話：「王小姐快來看哦！」霸氣的處理方式，讓不少網友大讚。

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