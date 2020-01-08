軍校生外拍凍未條偷「女神原味內褲」　雪碧回應超暖心

圖、文／鏡週刊

就讀陸軍專科學校的吳姓男子，因熱愛攝影，積極參加女模團拍活動磨練攝影技巧，但用來按快門捕捉美麗畫面的手，卻非常不安分！本刊調查，吳姓軍校生外拍時，曾下手偷竊網紅雪碧的原味內衣褲，後來因其他偷竊行為遭逮捕，經警方追查，發現這名陸軍專校生還偷了女模小雪的身分證及其他8名女模的證件或財物。

陸軍專科學校一名熱愛攝影的吳姓專校生，最近被桃園地方法院依竊盜罪判拘役，但在法院判決書中，卻意外揭露了他的偷竊小癖好，曾經趁外拍機會偷摸走網紅雪碧的原味內衣褲。

▲雪碧身材火辣，常常不吝在臉書分享性感照。（翻攝雪碧臉書）

本刊調查，雪碧有次找來死忠鐵粉，到桃園中壢租借來的攝影棚，舉辦團體拍攝活動，當天安排更換3套內衣褲造型，準備拍攝最後一套時，雪碧發現她特地準備的壓軸原味內衣褲竟不翼而飛。

▲吳姓業餘攝影師就讀陸軍專科學校，除了偷竊模特兒私人物品，也曾在校內偷同學財物。（翻攝陸軍專校臉書）

作風海派的雪碧，原本不打算追究，還說遺失的內衣褲已經穿2年，「夠本了啦」，但是雪碧的「騎士團」無法忍受雪碧女神的衣物受到褻瀆，懷疑有人藉由上廁所名義，趁機偷走雪碧的原味內衣褲，因此提議檢查在場所有人士的包包。

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