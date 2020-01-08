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幫助高資產族群「代代永富」！AIA友邦人壽規劃完善保險配置　實踐財富傳承保障

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▲AIA友邦人壽總經理侯文成介紹新上市保險商品。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成介紹新上市保險商品。（圖／AIA友邦人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，市場上協助家族財富和諧且完整地代代傳遞的管理工具眾多，但壽險實為最簡單的方法。透過設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到守富、創富、傳富、分富、永富的資產保障「五富」目標。

為協助高資產族群的財富傳承快速達到「五富」目標，AIA友邦人壽新推出「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」，融合守富、創富、傳富、分富之概念，讓富裕家庭創造代代永富。

1、守富：資產配置首重風險管理，大部分金融工具都有投資風險，但要降低威脅人身與資產的風險，保險是最佳工具之一。當面對不同的人生階段或即使已達高齡，仍可利用合適的保險商品，守住自己辛苦創造的財富，若日後發生財務危機可為自己與家人發揮救命稻草的功能。

AIA友邦人壽表示，該保單投保年齡最高可達74歲，職業等級1至3級最高投保金額甚至可達1000萬美元。且根據被保險人年齡對應不同免體檢額度，最高可至100萬美元，協助保戶輕鬆將財富守住。

日後若因疾病或傷害致第1至6級失能，該保單也提供「豁免保險費」功能，可豁免失能後至繳費期間屆滿前的各期保費（不含其他附約），保障繼續不中斷。若因生命垂危急需用錢，還提供「生命末期提前給付保險金」，可選擇於身故保險金的範圍內貼現給付生命末期提前給付保險金。

▲安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔整理介紹，近年國際法規趨勢對財富傳承規劃的影響。（圖／記者楊絡懸攝）

▲安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔整理介紹，近年國際法規趨勢對財富傳承規劃的影響。（圖／記者楊絡懸攝）

2、創富：相較許多投資工具，壽險商品容易理解，無須花太多時間觀察或研究，或時時擔心市場波動的影響。只要選擇年期適當的商品來降低風險，如有海外資金規劃需求可選擇外幣計價的商品來分散風險，輔以預定利率與宣告利率的利變型功能設計，當宣告利率大於預定利率，還有機會創造資產成長，是相對穩健的投資。

AIA友邦人壽表示，該保單繳費年期只需6年，可加快資產創造的速度，以美元計價，滿足多元資產配置的需求，且享有回饋分享金的優點，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，讓資產成長累積。

3、傳富：對大多數創富者而言，除了努力爲家族成員的生活提供保障，也思索著如何將企業或家族財富順利傳承給下一代。接班不容易，但財富傳承比想像中簡單許多，妥善利用壽險，並事先規劃好身故保險金的給付方式，可為後代創造有秩序的資產傳承。

AIA友邦人壽指出，該保單提供「分期定期保險金」的給付功能，讓身故保險金可設定為分期定期10年或20年給付，提前替受益人規劃固定收入，確保家人與後代的安穩生活。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成（左）與安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔（右）共同分享財富傳承規劃觀點。（圖／AIA友邦人壽提供）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成（左）與安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔（右）共同分享財富傳承規劃觀點。（圖／AIA友邦人壽提供）

4、分富與永富：當創富者年歲漸老，想要讓「富二代」們順利傳承家族財富，並將家族榮耀持續三代、四代甚至更長遠的後代家人，壽險是最具信賴的工具之一。

AIA友邦人壽表示，投保人可以透過保單指定多名受益人，無論是指定子女或孫子女，可同時安排受益人的順序、每一受益人的受益金額；即便被保險人遽然離世，也可以在相當程度上避免內部的紛爭，達到和諧與完整的資產傳承，創造代代永富的家族光榮。

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