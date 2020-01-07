「傳染病治療室」驚見求救手影！詭異掙扎如喪屍...網嚇壞：發生甚麼事？

▲ 傳染病治療室出現「緊貼玻璃、求救」的人影，看起來就像是喪屍片畫面。（圖／翻攝自「笑話大師杰洛齊貝林」微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

最近有張照片在網路上瘋傳，只見一面寫著「傳染性疾病診治區」的玻璃透出3個人影，他們伸出手臂，手掌緊貼玻璃，看起來就像是努力掙扎、想逃離現場一樣，詭異的一幕嚇壞不少人，好奇到底發生了甚麼事。

據《頭條日報》報導，由於日前武漢爆出多起「不明原因肺炎」，這張「疾病診治區的手印照」一曝光，許多網友都紛紛揣測這是不是就是在肺炎疫情爆發區所拍下的照片，也有不少人聯想到《屍速列車》等電影中的喪屍場面，紛紛留言提到，「他們在求救吧…，這到底發生甚麼事？」、「末日要到了嗎？」、「肺炎爆發還是生化危機？」、「喪屍來襲，這間醫院內大概都不是活人了…」、「太可怕了，根本是恐怖片海報了」

▲ 原PO說明，這張驚悚照片其實只是醫院在裝修玻璃。（圖／翻攝自「笑話大師杰洛齊貝林」微博）

不過這樣驚悚的一幕，其實是一間醫院剛好在進行玻璃更換作業而已，照片中3個「緊貼玻璃、痛苦掙扎求救的人影」，也只是3名工程人員「正在黏貼玻璃膜」，現場根本不是肺炎疫情區，更不是喪屍感染中心，讓人鬆了一口氣。當初張貼照片的原po也特別註明，「某間醫院的傳染病診療室在整修，從外面看過去的效果，實在是太嚇人」。

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