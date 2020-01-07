德誼數位福袋1/10開賣　首獎Gogoro直接騎回家

▲德誼數位將於1/10限量開賣「金鼠迎春 好運鼠於你」新年福袋。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／台北報導

Apple經銷商德誼數位將於1/10限量開賣「金鼠迎春 好運鼠於你」新年福袋，消費者可於當日至全台門市購買超值限量福袋(限量1,000 組)最大獎可騎走 Gogoro ，更有 iPhone、iPad 及 Apple Watch 等超級大獎，高達 100 個中大獎機會，獻給最熱情的果粉；而購買iPhone 11攜碼搭配遠傳999方案，最高下殺11,000元，還送AirPods及好禮刮刮卡，有機會刮中市價7,990元超人氣好禮，張張有獎。

德誼「金鼠迎春 好運鼠於你」新年福袋999元就可以帶回家，除了實用商品含周邊商品、抽獎券等，還有雙重好康：

˙第一重：活動期間內於官網登錄抽獎券序號，頭獎可擁有 Gogoro VIVA，還能有機會將iPhone 11 64GB、Apple Watch Series 5 GPS、iPad第七代 32GB、AirPods 2、Apple TV 4K 32GB等 100 個大獎帶回家。

˙第二重：附贈獨家優惠精選，Beats全系列及AirPods等優惠。

另外，德誼數位也特別回饋給粉絲，只要購買 Mac、iPhone、iPad 及 Apple Watch 系列商品並加購福袋，中獎機率再「加倍」。

iPhone 11攜碼舊換新最高折抵24,000元 再送AirPods

除了福袋外，德誼數位也推出了新春特惠，新年期間以任一紅色iPhone換購iPhone 11全系列，新年加碼最高可折抵13,000元，搭配新年限定套餐再折2,000元；攜碼遠傳999方案加碼下殺折9,000元再送AirPods(搭配充電盒)，不僅如此，新春期間再送好禮刮刮卡，有機會刮中市價 7,990 元超人氣好禮、配件購物金優惠。