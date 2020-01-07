連跑新莊4宮廟…李佳芬讚陳明義「年輕有衝勁」！　吳秉叡隨卓榮泰車隊掃街

▲李佳芬到新莊輔選陳明義。（圖／翻攝自陳明義FB）



記者黃可昀／綜合報導

國民黨新北市第4選區立委候選人陳明義6日請到李佳芬現身，一起到新莊昭德宮、慈祐宮、武聖廟及大眾廟參拜，李佳芬先是感謝選民對先生韓國瑜的支持，接著大讚新莊是讓她覺得「很親切的地方」。

李佳芬表示，她以前還在唸書的時候，每周都會到新莊找姑姑，所以對新莊非常熟悉，來到這裡也有種熟悉感，接著呼籲選民這次選舉要團結起來，不要等到1月11日選舉結果出爐，才來後悔自己沒有去投票。陳明義也強調，這次的選戰不是為自己，而是為了下一代打拼，「選舉激情只是一時，但我們國家的未來才是我們該重視的。」

此外，陳明義也在電視政見發表會指出，未來他若順利當選立委有5大關注面向，新莊捷運站周邊汽機車違停問題、行政園區都市更新、公墓公園化、廟街大興直計畫、南新莊新建第二所國民運動中心。

▲吳秉叡上午隨卓榮泰掃街拜票。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



民進黨候選人吳秉叡則是7日一早就站路口拜票，11時隨黨主席卓榮泰車隊掃街，結束後他再度於臉書PO出政績，他106年與其他立委爭取的「機捷A3站預辦登機服務」終於確定在今年開通，目前已經在辦理相關人力和設備規劃，讓新莊人與新北市民能盡快享有這項便利服務。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。