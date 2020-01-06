瓶蓋內墊驗出毒塑膠　保力達B遭罰3億！憲法法庭爭免罰

▲保力達B飲品的瓶蓋，多年前遭環保署驗出含PVC。（圖／取自保力達公司官方網頁）

記者吳銘峯／台北報導

「明天的氣力，今天尬你傳便便」、「福氣啦、福氣啦」以多支電視廣告，深植人心的「保力達B」，驚傳使用違規物質。環保署驗出，保力達B螺旋瓶在2008年到2012年間使用的瓶蓋內墊，含有致癌疑慮的物質PVC，因此依照《廢棄物清理法》追徵3億餘元。保力達公司不滿，打起行政訴訟敗訴確定後，聲請釋憲。司法院大法官6日舉行說明會，聽取意見，而保力達公司認為相關規定不夠明確，才會遭罰，請求宣告相關規定違憲。至於相對機關環保署，則主張廢棄物清理收費制度行之有年，且頗獲好評，並無違憲問題。

PVC聚氯乙烯（Poly vinyl chloride）屬於塑膠的一種，是由氯乙烯單體（Vinyl chloride monomer, 簡稱VCM）聚合而成的塑膠，在臺灣的塑膠分類編號是三號。由於VCM在聚合過程中若不完全，將產生致癌物質，影響人體，國際癌症研究署IARC在1987年將VCM氯乙烯列為確定對人類有致癌性的物質（第一級致癌物），並將PVC聚氯乙烯列為尚不確定致癌性的物質（第三級致癌物）。目前國際間也逐漸減少使用PVC產品，儘管廠商不斷宣稱PVC無毒無害，但網友間仍以「毒塑膠」稱呼PVC。

而環保署在2012年底將保力達B玻璃容器螺旋鋁蓋內墊材質送SGS檢驗，以紅外光譜分析及焰色法檢測結果均含有PVC，經詢問保力達公司後，確認保力達公司在2008年到2012年間生產的保力達B，均使用相同瓶蓋，因此環保署追徵3億零8百餘萬元的廢棄物清理費用。保力達公司不滿，提出行政訴訟敗訴確定後，聲請大法官解釋。大法官認為相關問題太過專業，因此藉憲法法庭召開說明會，聽取意見。

保力達公司主張，本案屬行政機關課徵的「特別公課」，並非依法制定、收取的「稅賦」，故《廢棄物清理法》的法律保留密度不足，也違反授權明確性原則，甚至以「空白授權」的方式向人民收費，違反憲法保障的法律保留原則。另外一小片PVC瓶蓋的處理費用，甚至高過整個PVC空瓶處理費用，也違反平等原則，進而侵害人民的財產權，請求大法官宣告相關規定違憲。

相對機關環保署則表示，《廢棄物清理法》的公告收費流程、標準，乃考量國際間「延伸生產者責任制度」，讓生產者所負擔的責任延伸到消費完的物品上，才能確保環境永續生存。而公告收費標準乃經過立法院三讀通過的法律所規定，並無違反國會保留原則。此外，我國環保回收政策成功，獲得國際間好評，各國爭相模仿，美國《華爾街日報》甚至撰寫專文，稱讚台灣是回收制度的天才！

本次說明會也邀請專家學者表示意見，其中台灣大學法律系教授柯格鐘表示，政府若使用「特別公課」向人民收取費用，必須符合特定行政目的；也由於特別公課將課與人民金錢給付義務，德國學說稱此為「危險的財政工具」，他也認為應該謹慎使用。柯格鐘更明言，倘若政府的政策是禁止使用PVC，那就不能使用特別公課來收取處理費，因為收費將不會達到政府的政策目的；但若政府政策為「開放但不鼓勵」，才能使用特別公課。但他認為，此次《廢棄物清理法》採用的特別公課，應該採用國會保留原則，或是符合授權明確性原則，不應該採用概括授權的方式。