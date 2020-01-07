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通緝犯奪警槍！鳴槍後嗆「放我走，不然我會開槍」

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▲▼手槍,練槍,打靶,死刑,處決,處刑,槍決。（示意圖／取自pixabay）

▲通緝犯奪警槍後擊發，還對準員警。此為示意圖。（示意圖／取自pixabay）
 

記者吳銘峯／台北報導

有多項前科的陳姓通緝犯，2017年底在新竹縣關西鎮街道上遭員警查獲進行逮捕。陳男抵抗，拉扯間竟將員警配槍奪走，陳男隨即對空鳴了一槍，並對員警說「放我走，不然我會開槍。」另名員警隨即拔槍喝令陳男繳械，陳男非但不聽，還持槍瞄準員警，隨即棄槍轉頭落跑，宛如電影情節，但陳男最後自摔遭員警趕上制伏。高等法院二審將陳男重判6年6月，併科罰金20萬元。可上訴。

判決指出，陳男自2009年起，就犯下多起詐欺、毒品、竊盜、偽造文書、侵占等案件，遭到通緝。而新竹縣新埔分局的黃姓與分發僅1年多的魏姓2名員警掌握線報，得知陳男躲藏在關西鎮一戶民宅內，遂於2017年12月間前往民宅行逮捕。

員警出示身分後，陳男拒捕，雙方扭打拉扯，混亂中，陳男竟將魏姓員警配槍從槍套中拔出，陳男隨即對空鳴了1槍。陳男再將槍口指向員警恫稱：「放我走，不然我會開槍。」隨即逃往對向車道，黃姓員警隨即拔槍喝令陳男把槍丟下，但陳男竟在分隔島中間轉身以槍口對向黃姓員警，職等逃到對向車道巷口時，才將警槍棄置巷口旁道路，繼續逃逸。員警趕上，正巧陳男自摔倒地，員警趕上將他制伏，帶回偵訊。檢方依照違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，提起公訴。

一審法院審理後，將陳男重判有期徒刑6年6月，併科罰金20萬元。案經上訴，高等法院二審審理期間，陳男否認惡意搶奪警方槍彈，辯稱自己只是短暫持有隨即丟棄，犯後又坦認犯行深感後悔，現在還有年幼子女要扶養，請求輕判。

高院二審審理後，仍認定陳男有罪，考量他犯行已嚴重妨害員警執行職務，更對員警生命、身體造成高度威脅，犯罪情節嚴重，非單純持有槍彈可比，因此駁回上訴，仍重判有期徒刑6年6月，併科罰金20萬元。

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