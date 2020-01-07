app跳出高中同學「投資賺大錢」　21歲女匯3萬…血汗打工錢險騙

▲高姓女子在交友軟體誤信一名男子有投資獲利管道，到超商先匯款3萬元，警方立即以165反詐騙專線圈存成功保住高女辛苦的打工錢。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄市一名高姓女子，5日在交友軟體認識一名佯稱是高中同學的男子，告訴高女有投資管道賺錢獲利可觀，高女一時誤信，便到超商匯款3萬元給對方，民眾察覺有異立即通知警方前來攔阻，但高女已先匯款3萬元，警方立即以165反詐騙專線圈存成功保住高女辛苦的打工錢。

高雄岡山分局壽天派出所員警沈鼎悟、洪嘉鍹5日凌晨4時巡邏勤務時，接獲民眾報案，岡山北路上超商內有一名年約21歲高姓女子，行為有異站在提款機前，講電話講了很久，員警趕往現場了解後，發現高女遭到詐騙，但高姓女子說已先匯了新台幣3萬元到對方帳戶，員警立即協助高女到派出所完成報案，並以165反詐騙專線圈存女大生匯款的3萬元現金，成功保住高女辛苦的打工錢。事後高女表示錢是辛苦的打工收人，幸好當時警方苦勸攔阻，並主動協助圈存才保住這些血汗錢，非常感謝警方的熱心與細心。

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▲高姓女子在交友軟體誤信一名男子有投資獲利管道到超商先匯款3萬元，警方立即以165反詐騙專線圈存成功保住高女辛苦的打工錢。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，高姓女子在交友APP上認識一名自稱是她高中同學的男子，雙方加LNE聊天後，詢問高女想不想投資賺錢獲利很高，男子表示自己在博弈場所工作，高女誤信男子謊言詐騙深夜到超商ATM匯款，警方獲報到現場時，高女與對方在電話中相談甚歡並打算在匯款給對方，警方見狀成功攔阻，苦勸高女這是常見詐騙手法，這時高女才恍然大悟打消再匯款。

岡山分局呼籲，詐騙集團常利用交友APP尋找目標，常有詐騙集團謊稱久未聯繁的親成朋友行騙，或民眾誤入愛情詐騙，利用投獲利等名目誘騙民眾匯款或ATM操作存款至指定戶頭，如接獲可疑來電指示操作ATM匯款，可先撥打165反詐騙專線、110報案專線以免受騙。

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