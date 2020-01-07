張善政妻揮球拍獻公益廣告處女秀　為身障選手加油

▲國民黨副總統候選人張善政的妻子張琦雅現身羽毛球場，和身障選手一起入鏡拍攝公益廣告。（影片／波力提供）

▲國民黨副總統候選人張善政的妻子張琦雅（左），日前獻出個人公益廣告處女秀。（圖／波力提供，以下同）

政治中心／綜合報導

國民黨副總統候選人張善政的妻子張琦雅行事低調，鮮少在公開場合曝光，隨著張善政參選，她的一舉一動備受關注，日前獻出個人公益廣告處女秀，只見她特別穿上專業羽球運動裝備，現身球場和羽球身障選手交流互動，希望發揮影響力，鼓勵更多人一起投入公益。

▲▼張琦雅在羽毛球場活力揮拍，和身障選手一起打球，給予他們加油鼓勵 。

張琦雅力挺波力公益活動，出席羽你蓮心公益分享會時，首開金嗓獻唱經典民歌《西風的話》，並致詞鼓勵孩童勇敢追夢，也分享和身障羽球選手打球後感想：「有的人球齡兩年、有的五年、有的十年，有的超過十年，我打從心底由衷地感佩，他們讓我看見強韌的生命力。」

▲▼張琦雅出席波力羽你蓮心送愛到偏鄉公益活動，呼籲大家一起做公益、關懷弱勢。

張琦雅也透露家中近況指出，母親近期住進加護病房，很耽心她隨時有可能離開，讓她身心煎熬，也讓她對人生有更深的體悟，瞭解親情、愛情、友情以及生老病死的人生過程，不會因為文化差異而有所分別，也讓她對於身心障礙朋友，具有更多同理心與真情交流，從身障羽球選手身上，感受到強大的身心靈能量，並由衷欽佩。波力公司則表示，在張琦雅身上，看到了真善美的自然流露，及對弱勢族群真切深度的關懷。

《愛心雲》用愛溫暖社會角落►►►