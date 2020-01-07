國際關注台灣選戰　外媒提問吳怡農帥氣外型他靦腆答：沒準備到這題

▲吳怡農今（7日）召開競選國際記者會。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

選前倒數，外媒高度關注台灣選戰，吳怡農於今（7日）召開競選國際記者會，現場聚集了來自澳洲、美國、日本、新加坡、韓國、德國、瑞士等20幾家媒體，談及敏感的兩岸關係、香港反送中議題、下架吳斯懷等，吳怡農全程皆用流利英文應答，以「國際吳」身份打選戰。

▲吳怡農今日身份為Enoch Wu。



關於香港與一國兩制議題，吳怡農答到，「回台灣之前，2003年到2013年間都待在香港，對於一個長時間住在香港的人來說，香港就像第二個家，很清楚的，大家都看見一國兩制在香港的結果。」他也直言，一個國家同時存在兩個政府是不合邏輯的。

▲外媒高度關注台灣選戰與兩岸議題。



吳怡農表示，台灣該如何在遭打壓困境下，持續深耕經濟、科技，並與國際夥伴維持情誼，在現階段是很重要的時刻。台灣人民希望保留自己的生活方式，拒絕一國兩制，但實際重點在於：未來該如何走下去？

針對經濟部分，吳怡農提到過去因全球化、大陸市場崛起，許多高附加價值產業鏈已往外移動，現在正是30年來最多資金投資在台的時刻，包括回流資金、在地產業願意提高投資，高達8000億的資金該如何做好佈局，改善產業結構才是台灣致勝關鍵。

他也補充說明，如果可以把握機會，重新轉型產業結構，絕對可以實質改善薪資，若有了經濟安全、國家繁榮，政治上就能少些分歧，此外，他也希望年輕人站出來，用選票保衛自己的國家，為未來幾10年做出選擇，因此大力倡議修憲落實十八歲公民權。

▲吳怡農全程以流利英文應答。



記者會上還有意外插曲，外國記者提到吳的外表成了此次選戰焦點，更用「Hot」來形容他，吳怡農先是害羞傻笑，接著說：「三個月前沒人認識我，選民在考慮我是否是個值得信任的人之前，每一次的被關注與曝光都是好的，可以一次次對外訴說我的政見。」對比先前對答如流，此題回得結巴，他也搞笑自嘲「我們團隊沒有準備好這類的問題」，同時也相信選民會以政見來選擇理念相同的候選人。