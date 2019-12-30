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駁二冬季夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫

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▲▼駁二打造夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫（圖／高雄市政府文化局提供）

▲駁二打造夜間藝術光景！讓歷史倉庫變得夢幻又浪漫。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

為了迎接2020年的到來，高雄「駁二藝術特區」特別於大義區增設了許多燈光裝置，在傍晚5時至凌晨3時打造浪漫夜色，包括轉動的雪花燈、猶如置身海底世界的水波紋燈、空中星光燈棚、樹影光廊等，讓充滿歷史紋理的倉庫間增添夢幻氛圍，也成為夜間約會景點新選擇！

駁二在大義倉庫群靠進輕軌側的廣場，利用串燈與球燈，搭成「空中燈棚」，民眾走在燈棚下方宛如走入星空裡，十分浪漫夢幻，是情侶約會的最佳景點。

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▲▼駁二打造夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫（圖／高雄市政府文化局提供）

▲駁二在大義倉庫群靠進輕軌側的廣場，利用串燈與球燈，搭成「空中星光燈棚」。（圖／高雄市政府文化局提供）

而在C8倉庫跟C9倉庫間，由建築師林志峰所創作的《貨櫃橋及鞦韆》深受大小朋友喜愛，平常就是一處排隊體驗拍照的景點，此次運用串燈營造出一株「燈光樹」，讓民眾在夜晚另有一番唯美的體驗。

隱藏在C8倉庫中央廊道上方的鯨魚雕塑作品，由「Di Tal Art豬兔鴨工事所」創作的《花的姿態》，在週邊區塊則打上了水波紋路的燈光，畫龍點睛的效果彷彿讓鯨魚回到海中，優游於駁二藝術特區。

▲▼駁二打造夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫（圖／高雄市政府文化局提供）

▲動態三原色光投射成「樹影光廊」，還加入動態雪花圖騰、水波紋的燈光。（圖／高雄市政府文化局提供）

另外在大義停車場側的走道上，運用了動態三原色光投射成「樹影光廊」，還加入動態雪花圖騰、水波紋的燈光營造，不僅增添夜間的視覺色彩，也讓廊道間的照明更顯趣味，吸引許多大小朋友在此拍照。

高雄市政府文化局長林思伶表示，南台灣陽光普照，白天往往是炎熱的狀態，其實很適合發展夜間戶外觀光，而「駁二藝術特區」為了翻轉過去只能在白天看展的既定印象，今年冬天以不同的燈光造景，開啟夜晚駁二的新視界，讓燈光與建築、空間、藝術作品、往來民眾進行互動對話，也讓夜裡的駁二呈現出不同的風格樣貌，提供民眾在高雄夜間旅遊的新選擇。

駁二表示，此次冬季夜間燈光的氣氛營造，自傍晚5點至凌晨3點，於駁二藝術特區大義倉庫群中點亮。透過燈光的照明，讓這些藏身在高雄港邊許久的倉庫群們，在夜間以不同的姿態呈現，民眾也能藉此用不同的角度欣賞過去建築的線條美感。

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