從熱搜次數看台灣人有興趣的日本商品　日清炸雞粉人氣上升中

▲逛藥妝店、便利商店或超市，可說是日本旅遊必備行程之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本好逛、好買、好吃又好玩，每年吸引許多台灣人前往觀光，有人甚至一年可以去好幾次，尤其逛藥妝店、便利商店或超市採購、補貨，可說是旅遊必備行程之一，也凸顯出日貨的吸引力。最近有一款日本購物app透過搜尋數量整理出一份「在台灣高人氣的日本商品」排行名單，其中有3款TOP 1商品不僅熱搜皆破10萬，也經常是被大力推薦去日本的必買好物。

台灣人對日貨接受度高，有些更是引起關注成為熱門話題商品，日本商品翻譯APP「Payke」調查統計2019年1月～11月期間搜尋數量，分別從食品、化妝品、醫藥品3大類別發布10大搜尋排行榜，綜觀榜單內容，很多都是部落客或網友們分享的掃貨清單，包括日清炒麵、日清兵衛豆皮烏龍麵、毛穴撫子、酒粕面膜、口內炎Patch大正A等。

▲龍角散系列產品多，在食品類、醫藥類的搜尋量皆是第1。（圖／翻攝自龍角散官網）

進一步比較各類別TOP 3及其搜尋次數，食品類依序為龍角散103,800次、日清炸雞粉71,700次、日清杯麵61,700次；化妝品為雪肌粹119,800次、休足時間42,000次、Curel 41,000次；醫藥品則是龍角散103,800次、撒隆巴斯19,400次、PAIR 11,560次。其中，Payke從數據發現，「日清炸雞粉」的搜尋量從2019年3月開始一直往上增加，此外也有根據季節性而呈現的規律性搜尋，像是「龍角散」在3、4月花粉季時搜尋最多，「午後的紅茶」則是在3月和9月。

▲日清炸雞粉近年很受歡迎，是許多人推薦必買日本商品之一。（圖／翻攝自日清官網）

該調查在網路上經分享後，立刻引起台灣網友共鳴，紛紛表示「我也是龍角散」、「昨天才解決一包炸雞粉」、「龍角散和它的喉糖也是我家必備用品」，但也有人提出疑問「合利他命竟然沒上榜？」由於Payke操作方式是透過掃描日本商品條碼後，即可將產品資訊轉譯為中文，減少購買時的語言隔閡或疑慮，日本一家顧問公司AUN卻認為消費者對於商品的知名度和需求，可能會影響掃描及搜索次數。僅管如此，這份有趣的排行榜仍反應了什麼樣的日本產品在台灣越來越受歡迎，作為以後到日本帶貨的參考指南。

