明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時「3貼載妻兒」騎車上山

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

男星明道哥哥林男疑似不堪龐大債務壓力，選擇在帶著妻兒前往內湖安泰街一處山林輕生，3人遺體在5日下午1時許被發現，消息曝光後震驚各界。如今一家3口最後身影曝光，案發前林男騎著機車3貼載著妻子、兒子緩緩騎向山區，將機車停放在土地公廟後，沿著廟旁小道徒步上山，最終選擇在離步道口約800公尺處的山坡地輕生。

▲明道哥哥最後身影曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

監視器畫面拍下，4日下午2時許林男騎機車載著妻小緩緩上山，12歲的兒子還坐在父親與母親之間，一家人看起來並無異狀，豈料待機車停妥後，林男卻選擇結束一家人的生命 ，狠心以束帶勒斃妻兒，隨後在竹林中上吊身亡。由於林男一家上山時間距離遺體被發現相隔約23小時，究竟這段時間裡發生什麼事，檢警現已逐步蒐集跡證，將抽絲剝繭還原案情。

據悉，林男相當嗜賭，不但在外欠下大筆賭債，更時常藉著弟弟的明星光環借錢、邀集投資，累得明道也時常遭到債主登門討債。5日下午1時許，有民眾步行前往安泰街福德宮後山區時，赫然發現坡道處有一對母子倒臥在地，上前一探已無鼻息，再抬頭時，赫見林男以繩索吊掛在竹林中，嚇得急忙報警處理。

警方推測，林妻與兒子皆遭到林男以束帶勒殺，但窒息死亡的過程中卻未見痛苦掙扎、抵抗跡象，因此懷疑母子2人生前可能遭人下藥迷昏，且現場雖未發現遺書，但路旁遺留一瓶礦泉水，其中是否含有藥物成分，現已送往化驗釐清。

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▼明道胞兄因不堪龐大債務壓力，選擇帶著妻兒到山林中輕生。（合成圖／記者林敬旻、黃彥傑攝）