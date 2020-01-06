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紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）的照片被示威者潑漆，以此抗議伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）之死。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普的照片被示威者潑漆，以此抗議伊朗軍事將領蘇雷曼尼之死。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》報導，自911恐怖攻擊把美國帶入一個永久紛爭的世代以來，該國總統發動戰爭的權力越來越大；有了國會授予總統發戰的權力，再結合進步的科技技術，使得美國總統有能力追蹤並殺死地球上的任何一人。

分析指出，美國總統川普下令擊殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），可能引發區域衝突，也可能只帶來微弱影響，就像許多他與前任總統的命令一樣。這是一個最新的例子，總統決定發揮致命的影響力。

從過去與伊朗、敘利亞、葉門與阿富汗的交涉來看，幾乎沒有證據可見，川普過去3年做出有關戰爭的決定是經過縝密考慮。去年6月，川普改變決定，在10分鐘前取消空襲伊朗，震驚副總統、國安顧問與國務卿；當時川普詢問《福斯新聞》主播卡爾森（Tucker Carlson），對方提醒，他曾承諾要擺脫國外的衝突，而不是製造新的紛爭，若發動空襲，可能動搖他的地位。

如今，川普下令擊殺蘇雷曼尼，這個舉動過去在前總統布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）眼中都過於挑釁，不適合發動。

兩名國會官員表示，白宮依據《戰爭權力法》（War Powers Act）向國會發送正式通知，川普下令出動無人機殺死蘇雷曼尼。法律規定，美軍進入武裝衝突或是可能導致戰爭的局勢後48小時內，必須向國會報告。

近年來，議員試著限制總統發動或擴大戰爭的權限，然而兩黨領袖當不太支持，這些努力最後成為一場空。

曾任職布希政府時期司法部的哈佛法學院教授戈德史密斯（Jack Goldsmith）表示，美國非常有自覺給予總統龐大的軍隊和決定權，可以輕易引發大規模戰爭，「這就是我們的制度，一個人就能決定。」

美國海軍戰爭學院政治科學教授柯恩（Lindsay P. Cohn）則認為，川普似乎相信蘇雷曼尼之死在中東不會引發明顯的暴力浪潮，「他不想被困住，但他也不想顯得軟弱。」

外界以為川普不喜歡使用武力，不過國家安全專家岑科（Micah Zenko）卻說，結果恰好相反，川普政府3年治理期間，對阿富汗、伊朗、索馬利亞的空襲次數都大幅增加，許多平民受傷，川普是「被動的鷹派」（passive hawk），不想做出軍事決定的情況下，又想表現強硬。

►放話制裁！川普要求伊拉克償還數十億空軍基地費用：否則美軍不離開

 
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