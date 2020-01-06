連撞4車引擎蓋「倒Ｖ字型」凹陷　駕駛：不知道怎麼撞上去的

▲謝男疑疲勞駕駛，連撞路邊4車，自己車輛車頭因此全毀。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區6日清晨5時許發生一起自撞意外，謝姓男子駕駛黑色轎車行經崇德路五段時，疑精神不濟導致車輛失控連撞路旁3輛休旅車及1部機車，所幸沒有造成他人受傷，而謝男車輛車頭毀損嚴重，引擎蓋遭擠壓呈「倒Ｖ」字型，謝則輕傷送醫。警消獲報趕赴現場處理，經酒測謝無酒精反應，僅表示「太累了，不知道怎麼撞上去的」，詳細車禍情形交通隊尚調查釐清中，將聯絡其他車主進行後續車損賠償。

警方調查，6日清晨5時許，謝姓男子（36歲）駕駛自小客往豐原方向行經潭子區崇德路五段時，因不明原因失控自撞路旁停放的3輛休旅車及1部機車，經酒測無酒精反應。所幸車禍當下遭撞4車皆是熄火停放狀態，車主都不在車上，因此沒有造成他人受傷，謝男則輕傷送往台中慈濟醫院治療，無生命危險。

▲▼謝男自撞波及路旁停放的3輛休旅車及1部機車，警消獲報趕赴現場處理。

據了解，警詢問謝男是如何發生自撞的，他供稱「太累了」、「不知道怎麼撞上去的」，警方初步研判應是疲勞駕駛精神不濟導致這起意外，詳細車禍原因仍須警方調閱附近路口監視器以釐清案情。至於遭撞的4車相關車損，警也將協助聯絡進行後續賠償。

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