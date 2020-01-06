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選前「斷水流」！中檢偵破4水房　5年洗錢830億破紀錄

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▲台中地檢署5日實施斷水流專案，破獲4個水房，查扣U盾1302個，經手金額達830億元，均創下最高紀錄。（圖／台中地檢署提供）

▲台中地檢署5日實施斷水流專案，破獲4個水房，查扣U盾1302個，經手金額達830億元，均創下最高紀錄。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署為嚴查境外非法資金介入大選，2018年成立「斷水流」專案，2020年元月5日實施，檢警大舉搜索北屯、西屯、北區、華美西街等處，破獲4個地下水房（洗錢業者），查獲操盤手等25人，並查扣現金新台幣289餘萬元、U盾（網路銀行帳戶認證）1302個、銀聯卡350張，初步統計，自2014年迄今該犯罪集團經手金額高達新台幣830億元，創下國內歷年來水房查察最大規模。主嫌楊男、廖男被羈押，20人交保，3人請回，全案由檢調警擴大偵辦中。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，依最高檢察署函頒的「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察工作綱領」，避免境外資金以地下通匯或其他方式入境影響選舉，各查察機關應在選舉前加強掃蕩違反銀行法、洗錢防制法的「地下通匯」業者，除維持金融秩序，並淨化選舉風氣，因此實施「斷水流」專案。。

中檢檢察官林依成、張時嘉等人組成專案小組，5日率隊指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、刑事警察局打詐中心、電信偵查大隊、台中市政府警察局等員警，搜查台中市北屯區、西屯區、北區、華美西街等處，破獲4個地下水房，帶回25人。

檢察官於華美西街一處租用的舊式辦公大樓破獲水房，查出黃姓、林姓及李姓等操盤手，涉嫌為網路賭博業者洗錢、轉匯，從2014年迄今，經手金額高達新台幣790億元，現場扣得犯罪用手機237支、銀聯卡350張及大量電腦設備。此外，扣得現金289萬4500元、U盾1302個，初步檢視，其中70個U盾帳戶餘額超過人民幣500萬元。

檢察官訊後，依《洗錢防制法》、賭博、《組織犯罪條例》等罪聲請楊男、廖男收押禁見獲准，另20人以數萬元至50萬元不等金額交保，另3人請回。辦案人員經初步清查扣案的帳冊，查出4個水房經手列帳金額總和超過830億元。檢調指出，此案所查扣的U盾數量及犯罪集團經手的金額，均創下國內歷年來水房規模的最高紀錄。

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