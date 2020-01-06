退休金全飛了！烏龍法醫打錯身分證字號1碼　退休公務員瞬間「枉死」

▲法醫相驗、解剖工作繁重，稍一不慎，就會影響司法機關對死者亡生原因的判斷。（聯合知識庫）

圖文／鏡週刊

年改啟動後，全國數十萬名退休軍公教的退俸受影響，一名退休公務員不久前發現，月退俸竟突然凍結，遲遲未入帳，追查之下發現，自己莫名其妙被「賜死」，連銓敘部也據此停發她退休金。

原來，這一切起因於雲林地檢署一名法醫搞烏龍，打錯死者身分證字號1碼，誤將該名活得好好的退休公僕身分證字號上傳相驗系統，接收資料的衛福部也沒發現，導致這名退休公務員被宣告死亡，直到當事人未領到退休金向相關單位投訴，法務部才急忙改正，讓她「死而復生」。

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▲雲林地檢署法醫在2個月前相驗時，通報死亡資料時，誤植死者身分證的第4個數字，導致1名退休公務員莫名其妙被宣告死亡。（圖為示意畫面）

去年10月，雲林地檢署一名法醫相驗完一具女性遺體，認為死因無異常，將大體交還死者家屬，隨即依死亡通報流程，將死者姓名、性別、身分證字號及出生日期等，透過電腦登錄到俗稱相驗系統的檢驗報告書，以供衛福部分析國人常見死因及監控流行病傳染趨勢，並由內政部除戶及銓敘部停發退休俸。

該名法醫平時工作表現正常，卻不知何故閃神，把死者的身分證字號第4個數字看錯，誤填入檢驗報告書，恰好又通過身分證字號的邏輯驗證規則，顯示確有此人存在，該筆檔案立即順利上傳，就這樣完成死亡通報程序。

▲雲林地檢署法醫搞烏龍，誤把退休公務員賜死。（翻攝Google map）

詎料，衛福部跟著也疏於比對，未再進一步確認死者姓名及出生日期是否無誤，立即透過電腦作業交換系統，由承辦人員依據法醫上傳的錯誤身分證字號，從電腦系統中勾稽出該名仍健在的女性姓名及出生日期等資料，銓敘部也同步收到資料，比對為退休公務員，立即對她停發退休金。

由於退休公務員死亡若不立刻停發退休俸，一旦匯款入帳，事後要再追回非常麻煩，甚至必須靠訴訟解決，銓敘部因此都會在收到資料的第一時間，立刻停發死者按月申領的退休金，以免衍生其他爭議，卻渾然不知這起案件死者的資料登錄有誤。



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