野火燒掉樹上的家…無尾熊一路找水好渴　司機暖餵救了牠

▲澳洲野火讓野生動物陷入危機。圖為一名南澳消防員餵無尾熊喝水。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

「袋鼠可以跳走，可是無尾熊逃不了。」澳洲新南威爾斯州（New South Wales）近期受到野火肆虐，當地卡車司機坎貝爾戴維斯（Damian Campbell-Davys）日前工作時，發現有隻小小的身影在找水喝，他最後餵了乾淨的水給逃過死劫的無尾熊，確保動物不會再受到傷害，「這是惡夢中的一道陽光。」

《雪梨晨峰報》報導，野火近來侵襲新南威爾斯州，小村莊尼爾里加（Nerriga）也受到影響，坎貝爾戴維斯日前工作時，則發現有隻幼小的無尾熊從松樹中逃出，他趕緊到車上拿出自己的水瓶餵動物喝水。

▲無尾熊還在車上玩耍了一下。



經歷過恐怖火災後，該名司機很高興能照顧無尾熊，還把動物取名為「小屁股」（Tinny Arse），他隨後把無尾熊交給一名野生動物照顧人員，帶離危險的區域。

坎貝爾戴維斯感嘆，無尾熊的數量已經大幅減少，不像袋鼠的活動力還可以逃，無尾熊根本躲不了大火，即使火勢沒有蔓延到樹幹，下方的熱源也能讓動物喪命。

澳洲的野生動物在這季森林野火中受到嚴重打擊，光是新南威爾斯州就有近400萬公頃土地燒毀。許多地區的火勢仍在加劇，也沒有大量降雨的跡象，情況可能會進一步惡化。

▲能夠拯救無尾熊，讓司機覺得心情很好。



《英國廣播公司》（BBC）報導，澳洲部分地區已開始降雨，氣溫也跟著下降，從雪梨到墨爾本都有下雨，新南威爾斯州部分地區也有雨水落下，但官員5日晚間仍警告未來溫度會升高，火勢恐再次來襲。

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