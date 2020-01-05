按月給無業胞兄生活費…哥一家3口陳屍內湖山林！明道曾嘆：他的債像無底洞

▲內湖一處山林傳出3屍命案，警方鑑識中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區安泰街一處山林中5日下午發生3屍命案，死者林男上吊，妻子與年約10歲的兒子則倒臥在地明顯死亡，路人經過發現3具遺體後嚇得急忙報警。警方趕抵現場拉起封鎖線，經追查，意外發現死者身分為男星明道的胞兄，過去曾因負債問題，導致債主鬧場向該名男星討債，進而登上媒體版面喧騰一時；當時該名男星面露無奈，坦言「哥哥的債務就像無底洞」，如今哥哥走上絕路，家人獲悉後相當悲痛。

警方調查，民眾在山林中發現2大1小共3具遺體，且山下約800公尺處的土地公廟還停放一輛機車，車上留有3頂安全帽，疑似是死者一家騎乘到該處，並步行走入山林中尋短。初步勘查，死者林男上吊、母親與兒子則是倒臥在山坡處，2人頸部皆有勒痕，且現場未發現遺書，也無明顯打鬥痕跡，究竟有無外力介入、詳細案情為何，還有待釐清。

警方深入追查，赫然發現死者身分竟然是男星明道的胞兄，過去還曾仗著弟弟的明星光環四處借錢、邀投資，在外欠下近千萬元債務，隨後避不見面，債主氣得跳腳，只好轉而鬧場找該名男星討債，家務事因此浮上檯面。

明道當時曾無奈地說，自己每個月都會給無業的哥哥生活費，但哥哥為了炒股票還將名下財產抵押借錢，債務缺口不斷累積，高達近千萬元，「根本就像是一個無底洞。」

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▼明道（中）與父親接獲噩耗後前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

▼山下土地公廟前停放著一輛疑似是死者的機車。（圖／記者黃彥傑攝）