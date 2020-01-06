這間健身房很可以　網友推爆：「來這裡超敢動！」每次30分鐘就有3倍效果！

▲Curves以30分鐘環狀運動風靡女性朋友圈，是培養運動習慣的敲門磚。（影／ETtoday）



▲其實很多女性並不是不愛運動，而是少了運動夥伴的督促，養成運動習慣可以更加事半功倍。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

每天上班下班，腦汁被榨乾不說，連體力都越來越差，放假的時候想約姐妹一起吃大餐，又覺得自己平常運動量不足、太有口福會良心不安，總是說要養成運動習慣，可是下班之後拖著疲憊的身軀，實在沒辦法再多撥出一兩個小時做運動，而且自己一個人上健身房總是有點提不起勁，每當決定要起身去健身房運動的時候，就會出現其他「更該做」的事情成為自己的逃脫藉口，這樣下去只是無限期的惡性循環，生活越來越萎靡，想要成為有固定運動習慣的健身女孩、享受周遭路人羨慕的眼光，也知道自己其實不是不愛運動，只是少了有人督促的契機⋯⋯有以上煩惱的女孩們，妳們需要更多動力！

近年在女孩圈內盛傳一間「30分鐘環狀運動」健身房，有針對不同部位訓練的健身器材，利用短時間的整合運動，達到長時間運動的效果，很多網友分享自己在Curves運動之後，順利培養起運動習慣，也紛紛表示教練很親切，最推「女性專屬」這項優點，不管你是否有偶像包袱、賣力時會否面目猙獰，這裡的教練與學員全都是女性，不必擔心「醜態」被看光，Curves營造的Safe Zone也成為許多女性朋友堅持要在這裡運動的原因；也有網友指出，「Curves的運動環境很友善，壓力也不會太大」、「適合時間不多的人培養運動習慣，我家附近有一間，從出門＋運動＋伸展到回家只要一小時，可以下班後順路去運動再回家」，種種被女性朋友推爆的理由，也難怪Curves成為現在女性圈內最夯的健身房首選。

Curves藉由30分鐘的全方位整合運動，濃縮了90分鐘的運動效果，店裡舒適明亮，一踏進店內就有教練上前親切招呼，對於沒去過健身房的人來說，省去很多模索環境與熟悉教練的過程；女性朋友最擔心的就是自己的體態在一日一日中漸漸走樣，Curves每月定期量測身體數值、追蹤身體變化，並讓每一位會員確實掌握自己的運動成果，量身結束後會與教練進行一對一面談，不管想加強臀部還是手臂，教練都會幫妳安排最適合妳的運動與飲食規劃，能逐步朝目標前進，就是培養運動習慣最有成就感的事情。

想培養運動習慣的妳，是否有過進到健身房裡面，看著玲琅滿目的器材，不知從何做起的經驗？想問教練但不是來匆匆去匆匆、就是正在教課，不好意思打斷他們⋯⋯Curves的全女性教練群，在操作器材時會隨時在旁給予專業運動指導，油壓式的訓練器材不僅安全易學，且有教練隨時確認動作，讓人運動起來更安心；督促自己運動的方法，除了「付錢」之外，「養成運動習慣」更是關鍵，在Curves可以結識互相激勵、給彼此支持的運動夥伴，運動不再是一件需要「逼自己去做」的事，而是成為生活中必須的養分。

妳是家庭事業蠟燭兩頭燒、還是天天跟孩子大眼瞪小眼的全職家庭主婦？亦或是天天趕打卡上班、平日開會開不完假日只想廢在家的小資女？或是永遠有趕不完的報告與團體討論的大學生？不管你的生活裡正在為了什麼焦頭爛額，健康永遠都是給自己跟家人最好的禮物，只要加入一間Curves會員，就可以於全台各地百間分店享受運動的樂趣與成就感，還可以在全世界免費跨店運動，下班回家路上、送孩子上課後、剛寫完報告離開學校⋯⋯隨時經過Curves就可以進去動一動，女人的自信美就是這樣來的。還不知道要去哪裡運動嗎？那就到Curves享受讓自己驚豔的成果。