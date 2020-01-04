下週三冷氣團來襲「台北下探12℃」　投票日天氣曝光

▲今晨低溫落在桃園大溪11.4度。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到「輻射冷卻效應」及地形因素影響，今晨低溫出現在桃園大溪11.4度。白天太陽露臉後晴朗舒適，不過早晚偏涼。另外，下週三(8日)北台灣變天，台北下探12度，已經符合大陸冷氣團強度，要多加注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(4)日晴朗穩定，各地白天溫暖舒適，早晚偏涼微冷，日夜溫差很大，應注意！北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。今日氣溫：北部12至26度、中部13至27度、南部14至27度、東部14至26度。

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最新模式模擬顯示，明(5)日有小股東北風、影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，各地仍為白天溫暖舒適、早晚偏涼，日夜溫差大的天氣。下週一、二(6、7日)東北風減弱，各地晴朗穩定，氣溫再升；白天溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差仍大；北海岸及東半部偶有零星短暫降雨的機率。

▲下週三有冷氣團來襲。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

下週三(8日)有一波微弱鋒面(左圖)從北方掠過，迎風面雲量增多、局部降雨的機率略提高(右圖)，但影響時間不長；隨後「強乾冷空氣」南下，北台灣明顯轉冷、下週三晚、週四(9日)晨最低溫約可降至11、12度，台北市平地最低溫約在12至15度之間〔氣象局約降至14、15度左右，有符合「大陸冷氣團」(氣象局≦14度)的機率〕。

下週四白天雲量減少、氣溫漸升，日夜溫差逐漸擴大。背風面影響較小、仍為晴時多雲，早晚氣溫偏低。下週五(10日)及投票日〔下週六(11日)〕天氣晴朗穩定，氣溫明顯回升，白天溫暖舒適、早晚偏涼，日夜溫差大。