民進黨批藍營：一再消費黑鷹悲劇　企圖獲得選舉紅利





▲民進黨召開「國民黨請停止消費災難」記者會。（圖／翻攝自民進黨臉書直播影片）

記者袁茵／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。民進黨5日召開「國民黨請停止消費災難」記者會，在會中批評國民黨總統候選人韓國瑜、立委候選人蔡淑惠和名嘴唐湘龍等人消費黑鷹事件。

民進黨發言人李晏榕、戴瑋姍5日下午召開記者會，李晏榕提到，蔡淑惠4日說黑鷹失事是因為總統蔡英文站路口拜票，唐湘龍也有說出類似言論，這種沒有邏輯又怪力亂神的行為，製造分裂對立，有什麼好處？而韓國瑜則利用黑鷹事件扯年金改革，對於國民黨一再消費黑鷹悲劇，企圖獲取政治紅利的行為予以譴責。

此外，關於國民黨新北市立委候選人邱烽堯用國民黨政黨票、韓國瑜和自己的選舉號次，排出「921」的數字，傳單寫著「投一個大震撼」，消費921大地震的行為，是在民眾傷口上灑鹽。而邱烽堯至今仍未此道歉，韓國瑜5日還陪著對方拜票，是否代表默許該行為？合理懷疑韓國瑜和國民黨為掩護選情不佳事實，藉由分裂社會、激起社會對立漁翁得利。

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