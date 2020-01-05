台9線瑞豐段轎車撞路樹卡溝變形！　2人自行脫困1人被救出

▲ 一名傷者在警、消與吊車業者合力下順利救出。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

4日晚間20時許台9線瑞豐段驚傳強大撞擊聲，現場一部自小客車車體嚴重變形，善心路過的民眾見狀隨即下車協助，2名乘客自行爬出脫困，另1傷者在警、消與吊車業者合力下順利救出，經緊急送醫救治，所幸3人均無生命危險，亦無酒精反應。該起交通事故目前由關山警察分局交通小隊深入調查中，期釐清事故發生原因。

▼ 自小客車因不明原因自撞路旁路樹，並摔落溝內，強大撞擊造成車體嚴重變形。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局瑞豐派出所轄內台9線南下324.9公里處，4日晚間1部自小客車因不明原因自撞路旁路樹，並摔落溝內，強大撞擊造成車體嚴重變形，路過民眾下車協助，現場有2名自行爬出的傷患，同時撥打110報警，瑞豐派出所代理所長陳泰山及警員葉有振，趕赴現場並通知關山消防大隊前來協助救援。因車內尚有1名傷者，警消到場後因車體過重，遂通知吊車業者到場協助，順利救出該名傷者，3名傷患均送至慈濟關山分院急救，所幸均無生命危險。

關山警分局長潘仕能表示：台9線月眉段至瑞豐段均屬直線路段，該起交通事故並未與其他車輛發生碰撞，事故發生原因目前由同仁調查釐清中；但在此呼籲所有用路人，請依速限行駛，切勿疲勞駕駛及飲酒駕車，以維自身及其他用路人安全！

►周末下殺美的冒泡來自金盞花