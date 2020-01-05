東京大阪初雪到！　首都圈「路面結冰」清晨0.6°C創入冬最低溫

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記者詹雅婷／綜合報導

日本關東地區受到低氣壓及上空冷空氣的影響，東京市中心4日晚間降下「霙」（雨夾雪），今（5）日清晨最低溫也來到攝氏0.6度，是今年入冬以來的最低溫，首都圈部分街道路面結了薄冰，預計關東北部山區傍晚會降下更多雪。氣象廳現已證實，東京昨晚降下的是初雪，但時間點比往年晚上一天，但也比去年早了8天。

NHK報導，東京4日白天的氣溫約為12.2度，但到了晚上便降至3度，並於當地晚間11時30分（台灣時間10時30分）左右降下初雪。另據日本天氣預報公司Weathernews提醒，隨著白天氣溫回升，路面結薄冰的狀況會逐漸解除，但行人及機車、自行車騎士必須更加小心，避免摔倒。

氣象廳稍早也宣布，大阪市今上午當地10時10分（台灣時間9時10分）左右也降下初雪。