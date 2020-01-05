「股東至上」取代「工程至上」　波音主管自褒：我一人抵過你們所有人

圖文／鏡週刊

1996年12月，波音宣布以130億美金的代價，併購美國另一家飛機製造廠──麥道公司，成為橫跨民用與軍用兩塊市場的全球最大航太公司。

但在部分業內人士眼裡，那一天也是波音從一家「工程至上」的職人工廠，轉變為「股東至上」營利企業的轉捩點。

前波音員工Stan Sorscher，就是對此提出質疑的人士之一。

擁有物理博士學位的Stan Sorscher，是在1980年進入波音工作，擔任工程師。剛踏入波音時的Sorscher對於他所看到的企業文化非常振奮，因為波音的高層顯然非常重視品質和部門間溝通，不但主管定期會與工程師開會，解決開發上的問題，各部門也不吝分享資訊和資源，公司內部洋溢著一種致力於打造優良產品的積極態度。

但就在波音併購麥道的前夕，一場勞資協商早餐會卻讓Sorscher感受到波音變了。

代表資方的波音高層主管，在那場早餐會上宣布，併購後公司將會逐步削減品管改良計畫的預算和支出。對此，身兼波音工會談判人員，代表勞方與會的Sorscher當下直接的反應是無法苟同，他指出品管改良計畫過去曾替公司省下大筆的潛在成本。

根據Sorscher說法，那名主管聽完之後臉上難掩輕蔑之意，停了半晌後對他說：「我一個人在這裡說的話，比起你們所有人講的所有的話全部加起來，都更有份量。」

「他的意思，就像是在說：『我打個電話、隨隨便便就能賺個10億美金，你們拚了命改良工序，告訴我這樣做那樣做可以省40萬──誰理你啊？」

3年後，波音的高級主管James Dagnon在一次工會罷工事件中直白地對工會代表表示，工程師已經不再是波音的核心。Sorscher等人起初嗤之以鼻，堅持飛機是極端複雜的工程結晶，一家飛機廠的核心當然是工程師。但很快，他就發現自己錯了。

「他沒在說笑，笨的是我們。誰才是公司核心人物？當然是那些高層主管。」

2005年，哈佛商管系出身，曾待過寶鹼、麥肯錫、奇異電氣和3M的新任波音執行長Jim McNerney走馬上任。根據Sorscher說法，McNerney治理下的波音更進一步地壓低工程師地位，要求工程師聽從上級指示，一切以趕上交期為最高指導原則，若有異議不惜請你走路。

從2004年到2011年，波音為了解決夢幻機787叢生的開發問題，付出了高昂的時間與成本代價。然而，弔詭的是，波音的股價在這段時期反而持續走高。

「這家公司制定了一套極有效的公式：修飾盈利數字、超越獲利預期、推升股市買氣──手法之精準，直逼過去波音極盛時期的飛機品質，」美國自由派雜誌《新共和》在報導中評論。

然而在漂亮的帳面數字下，即使是市場人士也不禁開始對波音的品質問題提出質疑。航太產業分析師Richard Aboulafia在2013年一篇文章中提到波音主管對787的頻頻出包似乎輕描淡寫，毫無警惕。

「他們只顧著強調業績和獲利有多亮麗，就像是一個不斷吹噓農作物收成有多好的農夫，避而不談農耕機壞了，修理師傅也跑了，明年要怎麼耕田只有天知道。」



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