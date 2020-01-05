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正妹兒童公園全裸搭跳傘！　攝影師猛拍「雪白胴體」上傳分享

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▲女子在兒童公園內全裸搭乘遊樂設施，讓攝影師拍照。（圖／翻攝自南國早報，下同）

▲女子在兒童公園內全裸搭乘遊樂設施，讓攝影師拍照。（圖／翻攝自南國早報，下同）

記者劉亭／綜合報導

裸拍族攻入兒童樂園！近來網路上瘋傳一段正妹裸體影片，她獨自搭乘跳傘塔造型的兒童遊樂設施，裸體在裡面不斷騷首弄姿，擺著各種大尺度姿勢。據了解，拍攝地點位於廣西南寧市鳳嶺兒童公園內。

影片中可見，女子在行進的遊樂設施中全裸，不斷對著鏡頭擺出各種姿勢，而有一名男生則不斷下指令，「加油連貫、連貫，臉上面的影子」。背景中則可看見摩天輪，以及打上燈光造型的摩天大樓。

根據「南國早報」報導，鳳嶺兒童公園運營商「廣西麗紫文化產業有限公司」3日發聲明表示，有攝影師在未經允許的狀況下，私自在跳傘塔拍攝裸體照片和影片，並經微信朋友圈發佈。

▲女子在兒童公園內全裸搭乘遊樂設施，讓攝影師拍照。（圖／翻攝自南國早報，下同）

根據園區監視器影片，攝影師與模特兒兩人於去年12月31日晚間搭乘3次跳傘塔，2人分別乘坐2個座艙，在設施運行期間工作人員從操作室看不到異常，對於攝影師和模特兒在高空大尺度拍攝的行為並不知情。

鳳嶺兒童公園是以兒童為主要目標族群的城市公園，2014年被評為大陸國家4A景區，是當地市民休息娛樂的場所。公司對於該攝影師蓄意、有計畫的拍攝裸照的炒作行為強烈譴責，並已於4日報警處理。目前警方正就案件進一步調查中。

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