草屯兒童樂園2米高爬坡溜索突斷裂　女童摔落再被砸多處傷嚇到嘴唇發白

▲草屯黃姓家長趁著元旦放假帶著女兒到兒童樂園遊玩，豈料園內遊具突然斷裂，造成女童身上多處擦挫傷。（圖／擷取自臉書社團草屯人）

記者白珈陽／南投報導

許多家長趁著元旦休假，帶家中小朋友出遊放鬆，但南投縣草屯鎮黃姓家長1日上午帶著女兒到草屯兒童樂園，女兒進行爬坡溜索設施時，近2公尺高的鋼繩卻突然斷裂，讓女童摔落在地、又遭落下的繩索砸到頭，導致其額頭、腿及腹部有擦挫傷，黃姓家長趕緊將女兒帶到醫院檢查，幸無大礙。公所回應，對於遊具突然損害造成孩童受傷感到相當抱歉，目前已將現場圍起封鎖線，請民眾暫時不要接近這座遊具。

黃姓家長在臉書社團「草屯人」PO文表示，事情發生在早上9時20分，女兒當時正常使用爬坡溜索遊具遊玩，不料玩到一半繩索竟突然斷裂，不但人摔倒在地，還遭落下的遊具砸到頭，外套也因磨損而棉絮外露，女兒因此嚇得嘴唇發白。他也把女兒受傷部位的照片一起PO上網，讓網友看了十分心疼。

▲黃姓家長將女童受傷情形PO上網，也提醒其他家長要注意安全。

黃姓家長表示，將女童帶往草屯佑民醫院就診後，馬上打給公所反應，但可能是元旦所以公所人員放假無人接聽；致電給鎮長服務處則是空號，不知有沒有打錯？他也提醒其他家長，該遊具已經損壞，請大家要注意安全。

草屯鎮公所回應，獲報後已趕往現場處理，並拉起封鎖線，請民眾暫時不要靠近這座遊具，並且對於遊具突然損壞造成孩童受傷感到非常抱歉，已積極設法與該受傷孩童家長聯繫，將會負起相關責任。

據了解，該遊具是由許多鋼絲包覆而成，也許因使用頻率高，裡頭有鋼絲斷裂而外觀看不出來，難以察覺，公所表示，此遊具將不會再修復，未來會將目前的檯座進行改善，改建為其他安全性較高的遊具。

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