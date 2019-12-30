已婚無業男假冒「武警軍官」　開名車騙財色逾40女上當

▲廣西男子假冒武警軍官進行詐騙。（圖／翻攝自《廣西法治日報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

廣西南寧警方28日破獲一起「假冒軍官」詐騙案，李姓嫌犯自稱為剛從廣州駐地調回南寧的「武警軍官」，並且單身求偶，騙取上當女子的錢財，受害女性達40多人，遍佈大陸全國各地，還有受害者因此罹患重度憂鬱症，目前李姓嫌犯已被提請檢察機關批准逮捕。

《廣西法治日報》微信公眾號報導，4名年輕女子於11月26日來到南寧新城派出所報案，都聲稱被同一男子騙財騙色，警方循線在高新區一個賓館內，將正在開房誘騙另一女受害人的李姓嫌犯抓獲。

根據報導，受害人小何（化名）今年初在某交友網站認識了李姓嫌犯，見到對方1.8米的身高與結實的身材，不加思索便與之交往，之後李姓嫌犯開始以各種藉口向她借錢，她見對方開的是名車，以為李姓嫌犯有經濟實力，便不疑有他。

▲廣西男子假冒武警軍官進行詐騙。（圖／翻攝自《廣西法治日報》微信公眾號）

直到發現無意中，從他的手機聊天記錄發現，其同時與多名女子有親蜜對話更有借錢轉帳記錄。小何試著與這些女子聯繫，發現大家有著共同的男友，又失身又被套路騙錢，大家立刻報警。

李姓嫌犯落網後坦承，自己其實是無業，來賓人，95後，而且已婚，曾做過某拓展俱樂部教練，2年前就開始包裝自已是武警軍官，在各種徵婚交友網站留訊息，還以自己的裸照挑逗吸引受害者，大批女子上當，受害人有在校大學生，護士，公務員，各類企事業員工等，年齡從20至40歲不等。

警方調查發現，2年來受害人數超過40名，目前李姓嫌犯因涉嫌詐騙已被警方刑事拘留並向檢察機關提請逮捕，警方隨後還會繼續統計受害人數。

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