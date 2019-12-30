　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

已婚無業男假冒「武警軍官」　開名車騙財色逾40女上當

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣西男子假冒武警軍官進行詐騙。（圖／翻攝自《廣西法治日報》微信公眾號）

▲廣西男子假冒武警軍官進行詐騙。（圖／翻攝自《廣西法治日報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

廣西南寧警方28日破獲一起「假冒軍官」詐騙案，李姓嫌犯自稱為剛從廣州駐地調回南寧的「武警軍官」，並且單身求偶，騙取上當女子的錢財，受害女性達40多人，遍佈大陸全國各地，還有受害者因此罹患重度憂鬱症，目前李姓嫌犯已被提請檢察機關批准逮捕。

《廣西法治日報》微信公眾號報導，4名年輕女子於11月26日來到南寧新城派出所報案，都聲稱被同一男子騙財騙色，警方循線在高新區一個賓館內，將正在開房誘騙另一女受害人的李姓嫌犯抓獲。

根據報導，受害人小何（化名）今年初在某交友網站認識了李姓嫌犯，見到對方1.8米的身高與結實的身材，不加思索便與之交往，之後李姓嫌犯開始以各種藉口向她借錢，她見對方開的是名車，以為李姓嫌犯有經濟實力，便不疑有他。

▲廣西男子假冒武警軍官進行詐騙。（圖／翻攝自《廣西法治日報》微信公眾號）

▲廣西男子假冒武警軍官進行詐騙。（圖／翻攝自《廣西法治日報》微信公眾號）

直到發現無意中，從他的手機聊天記錄發現，其同時與多名女子有親蜜對話更有借錢轉帳記錄。小何試著與這些女子聯繫，發現大家有著共同的男友，又失身又被套路騙錢，大家立刻報警。

李姓嫌犯落網後坦承，自己其實是無業，來賓人，95後，而且已婚，曾做過某拓展俱樂部教練，2年前就開始包裝自已是武警軍官，在各種徵婚交友網站留訊息，還以自己的裸照挑逗吸引受害者，大批女子上當，受害人有在校大學生，護士，公務員，各類企事業員工等，年齡從20至40歲不等。

警方調查發現，2年來受害人數超過40名，目前李姓嫌犯因涉嫌詐騙已被警方刑事拘留並向檢察機關提請逮捕，警方隨後還會繼續統計受害人數。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
總統辯論會「結尾有洋蔥」！主持人223字懇求…網淚讚
偷拍更衣照不起訴　鮪魚「心疼辜莞允」曝她現況
兒生病他捐血驚見「血液不吻合」！ 驗DNA才知被綠：3子都非
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸2019十大政治新聞（下）　習五條提「探索兩制台灣方案」、經濟發展穩中求進

大陸2019十大政治新聞（上）　建政70年大閱兵秀「東風-41」、中美貿易戰獲緩解

已婚無業男假冒「武警軍官」　開名車騙財色逾40女上當

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！警揭：尺度超出想象

妹妹腹部被刺重傷　哥哥「連敲頭部」打死妹夫...法院改判無罪賠144萬

澳門難脫賭場形象！路透：深圳將成金融中心　沖淡香港重要性

老翁交女友離家40年！子女衝靈堂踹棺「拖出遺體」打罵：死也不讓你好過

華聞快遞／為小學生舉辦4天免費培訓！台商幫助重慶貧困鄉走出貧困

他們為改風水偷「24公斤長城磚」　迷路凍爆報警求助秒落網

叫外送備註「腋下不能有毛」！佛心老闆神招滿足…萬人跪求店名：超良心

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

大陸2019十大政治新聞（下）　習五條提「探索兩制台灣方案」、經濟發展穩中求進

大陸2019十大政治新聞（上）　建政70年大閱兵秀「東風-41」、中美貿易戰獲緩解

已婚無業男假冒「武警軍官」　開名車騙財色逾40女上當

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！警揭：尺度超出想象

妹妹腹部被刺重傷　哥哥「連敲頭部」打死妹夫...法院改判無罪賠144萬

澳門難脫賭場形象！路透：深圳將成金融中心　沖淡香港重要性

老翁交女友離家40年！子女衝靈堂踹棺「拖出遺體」打罵：死也不讓你好過

華聞快遞／為小學生舉辦4天免費培訓！台商幫助重慶貧困鄉走出貧困

他們為改風水偷「24公斤長城磚」　迷路凍爆報警求助秒落網

叫外送備註「腋下不能有毛」！佛心老闆神招滿足…萬人跪求店名：超良心

大直美麗華跨年300秒煙火秀　ATT 4 Recharge推街舞表演

新北U18／新北藍四強賽差點翻傳　教頭動怒講重話

蔡桃貴初吻被奪走了！「閉眼嘴對嘴親親」　畫面萌哭粉絲：貴董很會

【總統辯論會】單厚之／怒轟媒體？韓國瑜的孤注一擲

節目解釋「為什麼要投韓」：喜不喜歡他不重要　趙少康嘆…綠再執政會很慘

爆漿起司牽絲超長！內壢手工多料蔥抓餅　外加生菜只要5元

辯論會花絮！王定宇爆：韓國瑜疑在台上「脫鞋搓腳」　網傻眼：這水準…

林宥嘉也愛這一味！台北道地海南雞飯　軟嫩肉質超juicy

學生挺蔡要寫千字報告…教師慘了　北科大：將送教評會處理

助陣家家MV...太保自揭婚後「新好男人」：老婆都翹腳髯嘴鬚

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

大陸熱門新聞

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

他超商買微波食品　送上餐桌突爆炸

妹子突掀裙！他見裙底風光瞬間破滅

媽載兒遭貨車撞！男童「蛋蛋當場噴飛失蹤」

餐點備註「雞不能有毛」！老闆神招解決…

老翁離家40年！子女衝靈堂「拖出遺體」打罵

被女友狠甩！男跳樓「砸中女學生」雙雙送醫

媽穿皮卡丘裝接女下課　全校瘋合照

大象發情！遊客面前直接「踩爆馴獸員」

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！

內衣龍頭「慘虧42億」…4年蒸發613億

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

更多熱門

相關新聞

前進廣西！享受恬靜南寧放鬆之旅

前進廣西！享受恬靜南寧放鬆之旅

廣西壯族自治區西南方，靠近中國與越南的交界，可欣賞多元的文化風情和遺世獨立的美景，美麗的湖光山色、田園風光，完美呈現仙境的模樣，更曾吸引超火紅的陸劇《花千骨》到這裡拍攝取景。2020年來這些景點度過最夢幻的新年吧！

她懷孕4個月去產檢「子宮是空的」

她懷孕4個月去產檢「子宮是空的」

大陸一周內晉升96名將官

大陸一周內晉升96名將官

桂林山水如畫美景一生必去感受！

桂林山水如畫美景一生必去感受！

8年輕人10度只穿內褲挨打發抖　員工曝「徵才內幕」

8年輕人10度只穿內褲挨打發抖　員工曝「徵才內幕」

關鍵字：

廣西南寧武警

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

30萬人尖叫！韓國瑜脫衣濕身

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面