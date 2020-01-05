全台首例！吹哨者檢舉偷排污水獲216萬元　高雄環保局：勇敢站出來拿獎金

▲環保局呼籲業者不得從事偷排或繞流排放等非法行為。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全國首例！高雄市環保局接獲民眾通報有公司業者偷排廢水，因考量檢舉人身分具備「吹哨者」條件，核發檢舉獎金216萬元，成為我國第一件成功發放巨額水污染檢舉獎金的案例。環保局說，鼓勵污染知情者勇敢站出來，扮演為環境正義的吹哨者，保護環境又可領獎金。

環保局表示，2016年4月接獲民眾通報，透過所提供的可靠消息，查獲某實業有限公司連續兩天（次）違反放流水標準及繞流排放等行為，分別裁處243萬、297萬共計540萬元罰鍰。

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環保局指出，該公司自同年6月起採分期繳納，考量檢舉人身分具備吹哨者條件，審查小組決議通過將原獎勵金發放比率提高至3倍，總計核發相關檢舉人獎金共計216萬元，成為我國第一件成功發放巨額水污染檢舉獎金的案例，給予獎金已於今年度11月底全數發放完畢。

▼環保局說，民眾可透過書面、電話、口頭、傳真、電子郵件等方式提出檢舉。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

環保局說，水環境有賴全民一起來維護，倘若民眾檢舉業者違反水污法相關行為，環保局人員查證屬實並裁罰達10萬元以上者，經業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10到20%作為檢舉獎勵金，「若檢舉者為工廠現職或離職員工，可依前項核定比率3倍為上限核發」，最高比例可達60%。

環保局表示，對於水體污染行為，民眾可透過書面、電話、口頭、傳真、電子郵件等方式提出檢舉，最好檢附精確的污染時間、地點等證據，經裁罰成立並完成繳交罰款後，檢舉人就能領取獎金。環保局並呼籲業者不得從事偷排或繞流排放等非法行為。

環保局持續加強夜間及下雨等時間稽查，並嚴守檢舉保密，該局鼓勵污染知情者勇敢站出來，扮演為環境正義的吹哨者，保護環境又可領獎金。

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