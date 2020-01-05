　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台首例！吹哨者檢舉偷排污水獲216萬元　高雄環保局：勇敢站出來拿獎金

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高雄市環保局透過縮時攝影抓到便當工廠偷排廢水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲環保局呼籲業者不得從事偷排或繞流排放等非法行為。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全國首例！高雄市環保局接獲民眾通報有公司業者偷排廢水，因考量檢舉人身分具備「吹哨者」條件，核發檢舉獎金216萬元，成為我國第一件成功發放巨額水污染檢舉獎金的案例。環保局說，鼓勵污染知情者勇敢站出來，扮演為環境正義的吹哨者，保護環境又可領獎金。

環保局表示，2016年4月接獲民眾通報，透過所提供的可靠消息，查獲某實業有限公司連續兩天（次）違反放流水標準及繞流排放等行為，分別裁處243萬、297萬共計540萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，該公司自同年6月起採分期繳納，考量檢舉人身分具備吹哨者條件，審查小組決議通過將原獎勵金發放比率提高至3倍，總計核發相關檢舉人獎金共計216萬元，成為我國第一件成功發放巨額水污染檢舉獎金的案例，給予獎金已於今年度11月底全數發放完畢。

▼環保局說，民眾可透過書面、電話、口頭、傳真、電子郵件等方式提出檢舉。（圖／資料照／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市環保局透過縮時攝影抓到便當工廠偷排廢水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

環保局說，水環境有賴全民一起來維護，倘若民眾檢舉業者違反水污法相關行為，環保局人員查證屬實並裁罰達10萬元以上者，經業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10到20%作為檢舉獎勵金，「若檢舉者為工廠現職或離職員工，可依前項核定比率3倍為上限核發」，最高比例可達60%。

環保局表示，對於水體污染行為，民眾可透過書面、電話、口頭、傳真、電子郵件等方式提出檢舉，最好檢附精確的污染時間、地點等證據，經裁罰成立並完成繳交罰款後，檢舉人就能領取獎金。環保局並呼籲業者不得從事偷排或繞流排放等非法行為。

環保局持續加強夜間及下雨等時間稽查，並嚴守檢舉保密，該局鼓勵污染知情者勇敢站出來，扮演為環境正義的吹哨者，保護環境又可領獎金。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
父早逝..「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍　同窗淚：國家胳臂
美飛行員駕駛F-15突昏迷！「5000m高空」失速亂衝　11
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台首例！吹哨者檢舉偷排污水獲216萬元　高雄環保局：勇敢站出來拿獎金

強冷空氣將到「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」　吳德榮：符合冷氣團

假裝成「遠房親戚」不敢認親　大師兄看遍生死嘆：沒錢讓爸爸變得不是爸爸

丁守中提「柯文哲作弊才當選」　呼籲選民發揮「監票的力量」

朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

「是在哈樓」奪第一！北大新宿舍命名投票結果出爐...校方將開會決議

男降落前離座「突扔餐盤、推傷2空服員」　長榮航空：驗傷提告

存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

小資族必學！基酒+易入手副材料　調酒師教你自製高CP「居家調酒」

全台首例！吹哨者檢舉偷排污水獲216萬元　高雄環保局：勇敢站出來拿獎金

強冷空氣將到「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」　吳德榮：符合冷氣團

假裝成「遠房親戚」不敢認親　大師兄看遍生死嘆：沒錢讓爸爸變得不是爸爸

丁守中提「柯文哲作弊才當選」　呼籲選民發揮「監票的力量」

朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

「是在哈樓」奪第一！北大新宿舍命名投票結果出爐...校方將開會決議

男降落前離座「突扔餐盤、推傷2空服員」　長榮航空：驗傷提告

存46萬送初戀出國留學！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後復仇帥炸

把握週末好天氣！周三冷氣團來襲「低溫探14度」　東北轉局部雨

福灣巧克力被日本阪急冠上「中國」2字！創辦人說話了...

洗完頭看起來還是超油？關鍵在吹法！快來學徒手讓髮根蓬鬆的3技巧

超羨慕！民營金控年終獎金衝高估比往年多　還給員工加薪10%

全台首例！吹哨者檢舉偷排污水獲216萬元　高雄環保局：勇敢站出來拿獎金

運動完別馬上洗澡！嬤躺床驚見「多一隻腳」用手狂撥...以為中邪了

舒子晨尾牙中空！　遠看蛇腰全露…一近拍正面「炸出半球深溝」辣翻

選舉投票、春節返鄉潮！防非洲豬瘟　海關加強查驗、嚴陣以待

能不能申報好煩惱！長照扣除額懶人包　解決7個QA輕鬆搞定

還沒決定總統票投誰？柯文哲：都一樣差，就隨便你們了

慢性處方箋領藥日撞春節假期怎麼辦？藥師一張表看怎麼「提前拿藥」

羅小白今天結婚！「婚紗私藏照」曝光爆正背殺　半夜2點曝新娘心聲

生活熱門新聞

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

假裝「遠房親戚」沒錢認往生父親

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

早餐店三明治賺不多！他問為何還要做　內行解答

每小時最多120顆！流星雨周六大爆發

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

蘇花改全線通車！小車、大車上路攻略

張國煒：為何將領全坐同架直升機

託友買二手車「行動蟑螂基地」出土

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

下週三冷氣團來襲　台北下探12℃

埃及聖䴉爆量霸佔台灣！林務局曝獵殺成果

乘客打空姐！降落前離座摔餐還推人

更多熱門

相關新聞

黃國昌批永豐銀對揭弊小職員興訟　公司反駁員工違法行為不能免責

黃國昌批永豐銀對揭弊小職員興訟　公司反駁員工違法行為不能免責

針對時代力量立委黃國昌今（30）日召開「吹哨者保護未立法，揭弊者持續遭迫害」記者會，指出永豐銀懷疑李姓女員工參與揭弊、將其列入黑名單並且透過司法追殺。永豐銀則回應，為了維護公司治理和股東權益，才向司法機關報案。

川普刪除「吹哨者身份公布」貼文　內容真實性惹議

川普刪除「吹哨者身份公布」貼文　內容真實性惹議

事業廢水排後勁溪　環保局再揪2業者

事業廢水排後勁溪　環保局再揪2業者

全國第一新北汙水接管達百萬戶

全國第一新北汙水接管達百萬戶

公務員工時釋憲案出爐　吹哨者求復職

公務員工時釋憲案出爐　吹哨者求復職

關鍵字：

污水高雄市環保局吹哨者

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

國3車禍　貨車撞轎車一死一重傷

飛官開F-15突昏迷　11秒無人操作

日月潭爆異象！民憂地震前兆　農委會回應了

謝和弦新歌曝「MV手牽莉婭男友視角」蔡阿嘎也尬一角

強冷空氣將到　「變天轉雨大降溫、最凍11度時間曝」

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

婉拒樂天邀　黃欽智：待遇有落差

更多

最夯影音

更多
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面