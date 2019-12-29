川普刪除「被疑假新聞機器人」貼文轉發　內容驚見吹哨者真實身份！

▲川普刪除「疑似機器人的貼文」轉發。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國川普即便現在正在過著聖誕新年假期，對於自己身陷的「通烏門」風波，加上延燒出來的彈劾案仍相當關注。日前川普在推特上轉發一則有爆發通烏門「吹哨者」的名字貼文，然而卻在轉發不久後隨即刪除，然而這則貼文也是讓川普遭到彈劾的原因之一。

根據《美聯社》報導，川普在推特上轉發帳號「Surfermom77」的貼文，該帳號政治立場相當明確「支持川普」，轉發內容中包括了傳聞中的「吹哨者」姓名，立刻引發網友大力關注。但川普隨即刪除了貼文，但「Surfermom77」的推特頁面中，仍有多個關於譴責伊斯蘭教、批評前總統歐巴馬、民主黨人的貼文。

川普刪除該則轉發之後，有網友發現「Surfermom77」疑似為機器人，於是開始分析該帳號的特徵，包括有著過度虛假的商務婦女照，已經一切特定立場的政治貼文。「Surfermom77」不久後換了大頭貼，改為川普的照片，另外「Surfermom77」自2013年開始發了超過17萬次，平均一天就有27則。

這樣異常的帳號並未遭到推特封鎖，也沒有遭到舉報。外界揣測，川普恐怕擔心自己被冠上「散布假新聞」，因此趕緊將貼文刪除，但是在日前眾議院的彈劾案中，就有提到「刻意散布、轉發假消息」的事情。

此外，紐約大學法學院布倫南司法中心的研究員表示，吹哨者目前身分尚未公布，但卻被假消息刻意散布、抹黑，這表明政府需要對吹哨者更加保護，避免受到政治迫害。

▲遭懷疑散布假新聞的推特。（圖／翻攝自推特）