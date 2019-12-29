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阿里山高山冬季優良茶出爐　青心烏龍茶一斤6萬元

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▲▼ 2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁出席2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會協辦的2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶頒獎典禮，29日在梅山公園停車場舉辦頒獎和展售會，一共選出青心烏龍茶組特等1名、冠軍3名，特等獎一斤6萬元；金萱茶組特等1名、冠軍3名，特等獎一斤2萬5。

縣長翁章梁表示，農委會預計在梅山設立茶葉改良場的分場，雖然嘉義縣是全台第二大茶產區，但以高山茶的角度來說卻是第一大；我也與陳吉仲主委建議，是否改良場能與茶葉故事館做結合，不僅讓遊客懂喝茶，也了解製茶的工程。

請繼續往下閱讀...

此外，為配合政府南向政策及認證農會，今年也辦理阿里山小葉種紅茶的競賽活動；會場中除了青心烏龍及金萱特等獎攤位外，也有小葉種紅茶的特等單位展售。小葉種紅茶組特等1名、頭等21名。

▲▼ 2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁與在地仕紳品嘗阿里山茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶，12月9日到15日是評審日期，並由農委會茶業改良場產服課長林金池，及前魚池分場長郭寬福擔任評審，在青心烏龍茶組有1,444點、金萱茶組757點。今年冬茶競賽茶葉，經由農糧署及嘉義縣政府隨機取樣檢測農藥殘留，並符合政府衛生機關所訂定標準。

▲▼ 2019梅山農會阿里山高山冬季優良茶頒獎典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，中央注重農業安全，今年農委會一樣與縣府針對參賽的茶葉來做抽驗，若不合格的茶葉不僅喪失比賽資格，更是會直接銷毀，以表我們阿里山優質高山茶的決心。在梅山鄉農會的領導下，努力打造阿里山高山茶的形象，在食安方面能取得消費者的信任，這在比賽的過程也是一步重要的程序。

立委陳明文指出，阿里山高山茶區主要在梅山，而每年也都會舉辦春冬兩季的評鑑大賞，除了茶農在評鑑過程中能互相學習跟觀摩，再加上我們每位評審的嚴謹評比下，最終選出的就是實實在在的嘉義好茶。
108年冬季優良茶得獎名單


青心烏龍茶組
特等獎：梅山鄉瑞峰村 陳建全
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村 簡嘉慶
冠軍獎：梅山鄉瑞里村 王宏誠
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村 吳明翰
頭等獎31名、金質獎121名、優良獎299名、優等獎273名，未入圍比例49.6%

金萱茶組
特等獎：中埔鄉和美村 葉碧華
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村 吳明翰
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村 林秀寬
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村 蘇昱蒨
頭等獎16名、金質獎63名、優良獎184名、優等獎128名，未入圍比例47.8%

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