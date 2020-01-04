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今年6款新iPhone規格、售價曝光！全螢幕、指紋辨識回歸

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▲▼蘋果iPhone 11 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果iPhone 11 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／綜合外電報導

蘋果iPhone今年估將推出六款新機，綜合目前市場消息，預計將會有四款手機支援5G，最大特色就是無瀏海全螢幕和指紋辨識回歸，並且除了平價中階價位的兩款iPhone SE 2之外，原本旗艦級的四款手機也傳出售價將會比往年略為降低，藉此吸引果粉換機。

目前市場推出的六款新iPhone，包括最快將在今年3月推出的兩款iPhone SE 2，主要採用LCD面板，並以取代iPhone 8／8 Plus為主的平價中階機款，還有預計在今年9月推出的四款iPhone新機，主要為採用OLED面板的iPhone 12 / 12 Plus / 12 Pro / Pro Max。

iPhone SE 2採用4.7 吋的LCD螢幕，使用Touch ID指紋辨識，搭載A13 Bionic處理器、3GB記憶體，以單鏡頭為主，前後鏡頭都會是1,200萬畫素，預計推出64GB與128GB兩種容量，售價為399美元起，推估台灣售價為1.5萬元。

iPhone SE 2 Plus採用4.7 吋5.5吋或6.1吋的LCD螢幕，使用Touch ID指紋辨識，搭載A13 Bionic處理器，同樣以單鏡頭為主，前後鏡頭都會是1,200萬畫素，預計推出64GB與128GB兩種容量，售價為499美元起，推估台灣售價為1.8萬元。

iPhone 12 / 12 Plus採用5.4吋、6.1吋的OLED螢幕，首款支援5G手機，使用Face ID臉部辨識，搭載A14 Bionic處理器，以三鏡頭為主，預計推出128GB / 256GB / 512GB容量，售價為699美元，大至規格與前代相似。

iPhone 12 Pro / Pro Max採用6.1 吋、6.7吋的OLED螢幕，同樣為首款支援5G手機，同時支援使用Face ID臉部辨識和Touch ID指紋辨識，採用全新無瀏海的全螢幕設計，搭載A14 Bionic處理器，以四鏡頭為主，包含3D ToF感測功能，預計推出128GB / 256GB / 512GB / 1TB容量，充電孔改為USB-C介面，售價為699美元起。

以上規格和售價目前都是市場消息，最終蘋果真正發表的規格內容並不一定相同，而且目前距離新機發表的時間都還有一段距離，預計中間仍會有不少規格內容曝光，還需要持續觀察市場釋出的最新消息。

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