台灣燈會宣導森林保育！邀俄籍畫家卡佳打造「守護者石虎」燈座

▲2019屏東燈會獲得佳評。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會在台中舉辦，主燈區將於2月8日至2月23日於后里開展，其中藝術創新燈區「奇想國」規劃以新藝術、新燈飾、新體驗、新感受四個面向布展，將燈區塑造成奇異且超乎想像的藝術國度，營造全新五感賞燈新體驗，另外邀請到俄籍畫家卡佳打造「守護者石虎」作品，達到石虎保育宣傳效果。

觀光局指出，奇想國藝術創新燈區以「森林」、「精靈」、「人」為三大角色， 以視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺等五感體驗為主軸，邀請15位藝術家以全新的藝術視野創作13座藝術燈藝裝置。

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▲2019屏東燈會成功帶動當地觀光產業。（圖／觀光局提供）

奇想國燈區將結合區內空間、音樂、植栽布景及光環境，展現如身處美術殿堂的絕美藝術、如暢遊主題樂園的多元互動、如沉浸音樂廳堂的愉悅放鬆及如進入嘉年華會的熱情奔放等氣氛。

除了燈藝聲光展演之外，燈區每日並安排1場「精靈遊行」，由繆思精靈引領民眾一起隨著舞者的舞姿感受大自然的律動，以五感體驗的方式充分體驗「奇想國」的奇與美，並透過科技互動對種子許下承諾。

此次創新燈區邀請多位裝置藝術家，其中包括去年聲名大噪的俄羅斯石虎插畫家卡佳等15人，卡佳為協助保育石虎，特別製作「守護者石虎」作品，另外還有巨型燈起司造型裝置「鼠來堡」、「森林快遞」、「繆思的家」等13件作品。

▲俄羅斯插畫家卡佳免費為台繪製石虎，以供保育宣導。（圖／記者陳涵茵攝）

▲俄羅斯插畫家卡佳繪製的石虎圖樣。（圖／記者陳凱力翻攝）