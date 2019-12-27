史上最長展期！「2020台灣燈會在台中」副展區璀璨登場

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2020台灣燈會已於12月21日在副展區文心森林公園點燈揭幕，以「童趣樂園」為主題的文心森林公園規劃五大燈區，不但有放大版「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等扭蛋明星齊聚一堂，節慶假日還有魔術、演唱等精彩豐富的表演節目，開幕一週以來，動物們可愛逗趣的照片已引起瘋傳，更成為民眾拍照打卡的熱門景點！



2020台灣燈會以「璀璨台中」為出發點，規劃主展區「森林園區」、「馬場園區」，以及副展區「森林園區」，市長盧秀燕於12月21日宣佈2020台灣燈會在台中「Part1」於副展區文心森林公園正式啟動，將展至明年2月23日，長達65天的展期，橫跨耶誕、元旦、農曆新年、元宵、情人節等重要節日，也是史上最長的燈會！

有香味、會飄雪，文心森林公園打造大型童趣樂園



副展區以「親子共遊」、「童趣歡樂」等主題打造生肖遊園地、熱帶叢林、節慶嘉年華、繽紛世界、國際明星會5大燈區，現場總計超過50座燈組；這次展區內還有三大亮點，從開燈日至元旦期間每日都會飄下白雪的「光之森林」，元旦及接下來的兩個週末將有水果香氛飄逸空中的熱帶水果鳥周邊區域，為民眾創造不同凡響的感官體驗；市府還特別引進「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」等國際IP授權，扭蛋明星放大成為實體燈組，並當場模仿戽斗表情，完美呼應文心森林公園副展區「童趣樂園」主題。

台中市政府表示，副展區內5大節慶、3大波段將有不同主題變換，「童樂舞台」平假日精彩表演活動近百場，包含YOYO家族與親子同樂、來自南投的天籟新鄉國小兒童合唱團及管弦樂聽覺饗宴，還有明星演唱、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目，加上榮獲總統教育獎同學組成的台中特殊教育學校慢啼雞樂團表演，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。

▲生肖遊園地燈區

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▲國際明星會燈區

▲節慶嘉年華燈區

▲熱帶叢林燈區

▲縯紛世界燈區



燈會APP資訊齊全，副展區周邊景點優質多元

市府也歡迎民眾多下載台灣燈會APP，相關燈組及服務點位資訊均已透過GPS一一定位，喜歡到哪裡還可以幫大家安排路徑，非常便利。市府觀光旅遊局也呼籲，燈會期間將會踴入大量人潮，文心森林公園周邊公車路線相當便利，歡迎搭乘大眾運輸工具前來賞燈；外縣市朋友可搭高鐵至台中站，或搭台鐵至大慶站，轉搭800路公車即可直達文心森林公園；市府另於市區南北二側各規劃一處大型停車場，週末提供接駁車，相關資訊皆可於「2020台灣燈會在台中」官方網站查詢。

「白天玩台中，夜間賞燈會！」台中剛獲選KLOOK 2020年全球即將爆紅的全球10大旅遊熱點第8名，適逢國旅秋冬遊補助期間延長，今年冬季及早規劃遊程，尤其文心森林公園周邊優質景點眾多，例如彩虹眷村、筏子溪迎賓廊道、望高寮、萬和宮、南屯老街等，另外還有國家歌劇院、審計新村、草悟道、路思義教堂、逢甲夜市等台中知名景點，台中好吃、好玩、好買、好住，值得大家前來一遊！



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▲彩虹眷村

▲審計新村文創園區

▲筏子溪門戶迎賓水岸廊道

▲台中國家歌劇院