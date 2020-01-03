立委競選提供「特殊服務」！讓你通體舒暢還免費...候選人遭約談

▲新北檢約談相關人等。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

2020年立委選舉接近最後投票倒數，新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）候選人陳榮太（台灣整復師聯盟工黨員）招待民眾在競選服務處「免費按摩整脊」，結束後請民眾於簽到簿留姓名、住址等資料，檢察官認為已違反選罷法，約談陳榮太及選民共11人。

據了解，新北市調查處接獲檢舉指稱，陳榮太位在泰山區的競選服務處提供免費按摩的服務，已經涉嫌賄選！因此立即報請地檢署指揮偵辦，經蒐證後發現民眾前往陳姓候選人競選服務處接受免費按摩前，服務處人員會初步詢問民眾居住何處，按摩服務結束後亦請民眾於簽到簿上留下姓名、住址等資料。

▲台灣整復師聯盟工黨派出陳榮太投入立委選舉。（圖／翻攝自YouTube／tim tim）

檢察官於1月2日上午指揮新北市調查處等執行搜索及約談陳姓候選人等共11人，並查扣相關證物。經檢察官訊問後，認陳姓候選人涉有公職人員選舉罷免法第99條之罪嫌，以6萬元交保、其餘均請回。

【選舉罷免法第99條】

對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使，投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1百萬以上1千萬元以下罰金。

【台灣整復師聯盟工黨小檔案】

基本理念：以督促政府設立、制定傳統療法專責機構及全民衛生保健福利制度

黨綱及任務：

(1)促進人民肯定台灣整復師對調整體質、康復保健的社會服務貢獻。

(2)發揚固有國粹、傳承醫道哲學、精進整復技能、服務廣大群眾。

(3)督促政府設立傳統整復愛心服務機構，讓低貧孤苦民眾享有免費養生保健之社會福利。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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