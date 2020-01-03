針對來自武漢航班！香港機場3日起增「紅外線探測」　高鐵也加強防控

▲香港機場。（圖／路透）

記者 鄭思楠／綜合報導

武漢正爆發不明原因肺炎，截至2019年12月31日公佈已錄得27宗病例，大部份患者均與當地一個海鮮批發市場有關連。香港屯門醫院2日證實，於12月31日接獲一個曾訪武漢的肺炎個案。對此，食物及衞生局局長陳肇始表示，今（3）日起，機場將增設紅外線熱像儀，主要檢查武漢抵港航機乘客的體溫。

據《香港01》報導，屯門醫院2日證實，於12月31日接獲一個曾訪武漢的女病人求醫，她有發燒及上呼吸道症狀，初步測試對流感、禽流感及SARS（非典型肺炎）病毒呈陰性反應，現仍接受隔離治療。

食物及衞生局局長陳肇始就武漢的不明肺炎召開跨部門會議，並於會議結束後見媒體。她指出，本港目前無發現與武漢不明肺炎相關的個案，「如果來自當地的旅客或港人曾到訪武漢的市場，一旦有發現病徵，抵港後會立即送往醫院隔離。」

陳肇始表示，由3日起，會加強出入境口岸的疾病檢控措施，包括機場將增設紅外線熱像儀，主要檢查武漢抵港航機乘客的體溫；而高鐵西九龍站也會加強相關檢查，所有由武漢來港的列車，都會加強防控措施。

她表示，如果相關旅客或港人曾在過去14日到訪武漢的街市、海鮮市場等，抵港後有任何病徵，會立即送往公立醫院接受隔離。她強調，所有口岸發現可疑個案，都會立即送院隔離。

醫管局行政總裁高拔陞表示，截至2日中午醫管局共向衞生署通報3個個案，3名病人分別於瑪嘉烈醫院、屯門醫院及大埔那打素醫院接受治療，全部已退燒；兩人已出院，只餘下瑪嘉烈醫院的個案仍然留醫，目前臨床情況穩定。高拔陞進一步指，上述3名病人曾到訪武漢，但未到訪當地海鮮市場。

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