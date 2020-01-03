武漢返港3病人2出院！　屯門醫院樣本基因排序「24小時內出爐」

▲專家建議香港民眾，出門可以戴口罩預防。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

武漢近日爆發不明原因肺炎，官方至今尚未公布病源。香港則有3人造訪武漢回去後，感到身體不適就醫，目前2人接受治療後已出院，另1人則仍在院觀察。目前屯門醫院樣本在進一步進行基因排序，24小時內會有結果。

綜合港媒報導，香港目前出現三宗從武漢返回後懷疑肺炎個案，2男1女隔離病人皆為香港人，被分送瑪嘉烈、屯門及大埔那打素醫院，目前都已經退燒、情況穩定，而屯門醫院、那打素醫院病患已出院。

屯門醫院病人樣本初步檢驗證實，並非禽流感及SARS，但是外界仍舊擔心可能為未知病毒，因此無法檢測出來。據了解，目前屯門醫院樣本交由香港大學進行基因排序測試，預計24小時內會有結果。

▲爆發不明原因肺炎的武漢華南海鮮市場已「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

香港醫管局總感染控制主任賴偉文則表示，若發現病人有呼吸道感染病徵、發燒、14天內曾到過武漢市，會將病人隔離，並同步通報衛生防護中心，同時將樣本進行禽流感、SARS、冠狀類等病毒測試，最後再送往香港大學作基因排序。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港3宗個案都沒到過涉事的海鮮市場，不一定與武漢不明疫苗有關，但武漢肺炎嚴重個案比例和SARS相似，目前暫時沒有人傳人現象，不過還是建議市民外出時多戴口罩，以及多洗手。

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